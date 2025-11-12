“Me haces una falta...”: el potente mensaje Cristal Aguilera tras brutal golpiza recibida en San Bernardo

El pasado lunes, Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, fue víctima de un violento robo con golpiza en la comuna de San Bernardo mientras visitaba a sus padres.

La agresión le provocó heridas visibles, entre ellas una lesión facial que requirió puntos de sutura, y que fue mostrada en un matinal televisivo, generando conmoción y apoyo en redes sociales.

En sus propias palabras, a través de redes sociales, Cristal compartió una emotiva reflexión acompañada de una imagen con Krishna tomada en 2020: “Cuando estoy mal, alguien me arropa. Me abraza y no me deja sola. Me escucha siempre, a cualquier hora”.

Junto a esas palabras y la imagen (todo de 2020), escribió: “Me haces una falta”, acompañado de emojis emotivos, con tristeza y un corazón.

Siendo más precisa respecto a su estado actual, Cristal dejó un mensaje concreto: “Estoy bien!”.

Un punto a destacar es que el ataque ocurrió justo antes de la audiencia de reformalización de cargos contra Juan Beltrán, principal acusado en la investigación por el asesinato de Krishna Aguilera.

El proceso está programado para este jueves 13 de noviembre, y el incidente suma tensión al que ha sido uno de los casos más sensibles y comentados en la actualidad judicial chilena.

Así, la violencia contra Cristal ha levantado cuestionamientos sobre la seguridad y el contexto en que se mueven los involucrados en esta compleja trama judicial.