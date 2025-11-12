La actriz chilena-estadounidense Lux Pascal formará parte del elenco de Cry to Heaven, el nuevo largometraje dirigido por Tom Ford, que marcará el debut cinematográfico de la cantante británica Adele.

La película, basada en la novela homónima de Anne Rice publicada en 1982, narrará la historia de dos hombres —un noble veneciano y un cantante de ópera castrado— cuyas vidas se cruzan de manera inesperada.

Según Variety, el filme contará con un elenco internacional encabezado por Adele, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer, Thandiwe Newton y Lux Pascal, entre otros.

La producción se encuentra actualmente en etapa de preproducción en Londres y Roma, con el inicio del rodaje programado para enero de 2026. Su estreno está previsto para el otoño del mismo año.

Con este papel, Lux Pascal —hermana del actor Pedro Pascal— continúa consolidando su presencia internacional, tras su participación en la cinta Miss Carbón, coproducción entre España y Argentina.

Para Adele, ganadora del Oscar y múltiples Grammy, Cry to Heaven representará su primera incursión en la actuación, luego de anunciar una pausa en su carrera musical tras el cierre de su residencia en Las Vegas.