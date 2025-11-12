Los movimientos que prepara Neymar en el Santos y que podrían verse afectados en caso de descender

Neymar pasa días más que complicados en el Santos de Brasil, donde, con una campaña para el olvido, el equipo se encuentra en zona de descenso con solo cinco fechas por disputar, algo dramático pensando en los próximos movimientos del “Príncipe” en el club.

Según información de R7 Esportes, “Ney” y su padre analizan la posibilidad de convertirse en propietarios del “Peixe” y transformarlo en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), con el objetivo de sacar a la institución de la crisis económica que atraviesa.

De hecho, ya se están realizando cambios en los estatutos del club para poder transformarlo en una corporación deportiva y así atraer algún inversor extranjero con quien asociarse, donde empresas árabes aparecen en el radar.

El padre de Neymar es clave en estos movimientos, ya que trabaja hace años junto al club, llegando incluso a hacerse cargo de la renovación del Vila Belmiro, estadio del equipo, y del complejo deportivo.

Sin embargo, para que todo este cambio de propiedad pueda concretarse, es primordial mantener la categoría, algo que por ahora se ve complicado debido al nivel del equipo. En este momento, Santos ocupa el último puesto de descenso, a dos puntos del Vitória, y con solo cinco fechas por delante en el Brasileirao.