;

Los movimientos que prepara Neymar en el Santos y que podrían verse afectados en caso de descender

Junto a su padre, “Ney” analiza volverse propietario del club y darle un giro radical a su estatus.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Neymar pasa días más que complicados en el Santos de Brasil, donde, con una campaña para el olvido, el equipo se encuentra en zona de descenso con solo cinco fechas por disputar, algo dramático pensando en los próximos movimientos del “Príncipe” en el club.

Según información de R7 Esportes, “Ney” y su padre analizan la posibilidad de convertirse en propietarios del “Peixe” y transformarlo en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), con el objetivo de sacar a la institución de la crisis económica que atraviesa.

De hecho, ya se están realizando cambios en los estatutos del club para poder transformarlo en una corporación deportiva y así atraer algún inversor extranjero con quien asociarse, donde empresas árabes aparecen en el radar.

Revisa también:

ADN

El padre de Neymar es clave en estos movimientos, ya que trabaja hace años junto al club, llegando incluso a hacerse cargo de la renovación del Vila Belmiro, estadio del equipo, y del complejo deportivo.

Sin embargo, para que todo este cambio de propiedad pueda concretarse, es primordial mantener la categoría, algo que por ahora se ve complicado debido al nivel del equipo. En este momento, Santos ocupa el último puesto de descenso, a dos puntos del Vitória, y con solo cinco fechas por delante en el Brasileirao.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad