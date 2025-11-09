;

Marco Enríquez-Ominami recuerda la vez que probó la marihuana y detalla su propuesta para despenalizarla: “No quiero que te persigan por consumir”

El candidato presidencial participó en la feria Expoweed 2025, donde reiteró su intención de eliminar la marihuana de la Lista 1 de estupefacientes

Cristóbal Álvarez

Marco Enríquez-Ominami recuerda la vez que probó la marihuana y detalla su propuesta para despenalizarla: “No quiero que te persigan por consumir”

Durante la jornada del sábado, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami llegó hasta la Expoweed 2025, una de las ferias más importantes de cannabis en Chile, donde abordó sus propuestas sobre la regulación de la planta y compartió una anécdota personal.

“Toda mi vida no he defendido la persecución innecesaria en un mundo donde tenemos muchos crímenes organizados. Es mezclar peras con manzanas. Quiero sacar de la lista uno a la marihuana”, declaró el abanderado ante las consultas del medio digital Prensa Trap.

Revisa también:

ADN

En esa línea, añadió que “me parece un absurdo que los carabineros se dediquen a esto. Hay un millón y tanto de denuncias al año, y un 7% son por esto, la gran mayoría por consumo”.

Consultado sobre una eventual legalización, Enríquez-Ominami respondió que “primero vamos por parte”, precisando que su compromiso es eliminar la marihuana de la Lista 1 de estupefacientes.

A mí no me gusta la marihuana, aunque la probé de joven”, admitió, y terminó señalando: “No me gusta, pero en el arbitraje del Estado no quiero que te persigan por consumir. Por traficar, sí”.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad