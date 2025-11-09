Marco Enríquez-Ominami recuerda la vez que probó la marihuana y detalla su propuesta para despenalizarla: “No quiero que te persigan por consumir”

Durante la jornada del sábado, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami llegó hasta la Expoweed 2025, una de las ferias más importantes de cannabis en Chile, donde abordó sus propuestas sobre la regulación de la planta y compartió una anécdota personal.

“Toda mi vida no he defendido la persecución innecesaria en un mundo donde tenemos muchos crímenes organizados. Es mezclar peras con manzanas. Quiero sacar de la lista uno a la marihuana ”, declaró el abanderado ante las consultas del medio digital Prensa Trap.

En esa línea, añadió que “me parece un absurdo que los carabineros se dediquen a esto. Hay un millón y tanto de denuncias al año, y un 7% son por esto, la gran mayoría por consumo”.

Consultado sobre una eventual legalización, Enríquez-Ominami respondió que “primero vamos por parte”, precisando que su compromiso es eliminar la marihuana de la Lista 1 de estupefacientes.

“A mí no me gusta la marihuana, aunque la probé de joven”, admitió, y terminó señalando: “No me gusta, pero en el arbitraje del Estado no quiero que te persigan por consumir. Por traficar, sí”.