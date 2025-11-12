;

Escondido a simple vista: descubren antibiótico “oculto” 100 veces más potente contra infecciones mortales

Investigadores de Reino Unido y Australia lideraron el descubrimiento, que es un paso crucial ante la amenaza de la resistencia antimicrobiana, según la OMS.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images / Iuliia Bondar

Un grupo internacional de científicos, liderado por investigadores de las universidades de Warwick (Reino Unido) y Monash (Australia), ha descubierto un antibiótico que había permanecido oculto durante décadas en una bacteria ampliamente estudiada. El hallazgo reveló una molécula con una potencia hasta 100 veces superior a los antibióticos actuales frente a patógenos altamente resistentes, como el MRSA y el VRE. Este compuesto, que podría convertirse en la próxima generación de antibióticos, ofrece una nueva esperanza en la lucha contra la resistencia antimicrobiana.

El nuevo compuesto, denominado pre-metilenomicina C lactona, se encontraba “a simple vista” en la bacteria Streptomyces coelicolor, un modelo utilizado durante más de 70 años en el estudio de la producción natural de antibióticos. Su presencia pasó inadvertida porque se trata de un intermedio biosintético, es decir, una sustancia que se transforma rápidamente dentro de la célula y que no se acumula, dificultando su identificación por métodos tradicionales.

Las pruebas de laboratorio han mostrado que la molécula no solo presenta una eficacia antibacteriana excepcional, sino que además no genera resistencia detectable. Este resultado es sumamente alentador en un contexto donde la resistencia antimicrobiana es una de las amenazas más graves para la salud mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde Chile, el investigador Pablo Villarreal del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio), destacó la relevancia del descubrimiento. “Este tipo de hallazgos es sumamente importante en el contexto actual, donde la resistencia a los antibióticos avanza más rápido que la capacidad de generar nuevos fármacos”, señaló Villarreal, subrayando la “enorme potencia” y la “baja propensión para generar resistencia” del nuevo compuesto.

El experto chileno también resaltó una ventaja clave para el futuro desarrollo: los investigadores ya han logrado desarrollar una versión sintética del antibiótico. Contar con una versión sintética implica que no será necesario depender de la bacteria para obtener el fármaco, lo que “abre la puerta a pruebas preclínicas y eventualmente a ensayos clínicos”.

El descubrimiento de la pre-metilenomicina C lactona marca una posible nueva dirección en la búsqueda de antibióticos. Al analizar los intermedios metabólicos de bacterias conocidas, los científicos podrían identificar otros compuestos potentes que antes pasaron desapercibidos, ofreciendo una esperanza renovada en la lucha contra las infecciones que hoy desafían los tratamientos tradicionales.

