Solo por dos semanas: cómo ver el paso del cometa Lemmon desde Chile

Se trata de un espectáculo astronómico que no se repetirá en mil años, cuando el brillante cometa se acerque nuevamente a la Tierra.

Ruth Cárcamo

Photo by Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Durante los últimos días, las personas han podido disfrutar de la contemplación del cometa C/2025 A6 Lemmon, descubierto el 3 de enero de 2025 por el astrónomo Carson Fuls en el Observatorio Mount Lemmon de Arizona.

El brillante cometa es no periódico, por lo que habrá que esperar hasta el año 3375 para ver nuevamente su paso por los mundos interiores del Sistema Solar.

Con su acercamiento a la Tierra, ya es posible verlo desde Chile. De acuerdo a lo que explicó a LUN el director del observatorio Galileo de Pisco Elqui, Sebastián Campos, el cometa Lemmon se puede observar hacia el poniente y luego de ponerse el sol.

Recomendaciones para ver el cometa Lemmon

“El cometa Lemmon fue la gran novedad del hemisferio norte por varios meses y hace una semana, aproximadamente, lo tenemos visible en el hemisferio sur”, dijo en diálogo con el medio citado.

Getty Images | Imagen referencial / DrPixel

Campos detalló que lo capturó en el Valle del Elqui, donde apuntó al poniente. En esa línea, añadió que se puede apreciar entre las 21 y 21:30 horas por las próximas dos semanas.

Para observar el cometa desde Chile, aclaró que se ve solo con binoculares y telescopios en “cielos muy oscuros”. En la región Metropolitana, recomendó dos lugares: en el Cajón del Maipo, a la altura de Baños Morales; y el camino a Farellones, por sobre la curva 15.

