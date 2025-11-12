;

VIDEO. Con emotivo discurso: histórico goleador chileno entra al Salón de la Fama del Fútbol junto a otras leyendas internacionales

Osvaldo “Pata Bendita” Castro fue uno de los jugadores condecorados de la noche, además de Iker Casillas, Dunga, Gary Lineker, Ronald Koeman, entre otras figuras.

Daniel Ramírez

Osvaldo “Pata Bendita” Castro, histórico goleador chileno de la década del 70, ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en México, sumándose a otras leyendas del balompié.

En una ceremonia que se llevó a cabo anoche, en la ciudad de Pachuca, el exfutbolista nacional fue reconocido por su trayectoria como jugador, donde se destacó por sus goles tanto en Chile como en tierras mexicanas.

El otrora delantero de La Calera, Deportes Concepción y Universidad Católica fue premiado junto a otras figuras internacionales como Iker Casillas, Dunga, Gary Lineker, Ronald Koeman, René Higuita, Diego Forlán y Ubaldo Fillol, quienes también ingresaron al Salón de la Fama anoche.

El emotivo discurso de Osvaldo Castro tras entrar al Salón de la Fama en México

“Estoy muy contento por este trofeo que me han dado. Jugué hasta los 36 años, salí cinco veces campeón en Chile, también en México, y es primera vez que me regalan este trofeo, que lo voy a cuidar como oro”, señaló “Pata Bendita” Castro arriba del escenario.

“Le agradezco a todos mis entrenadores y a los jugadores que estuvieron al lado mío, porque todo lo que hice en el fútbol mexicano, no lo hice solo, lo hice con el apoyo de mis compañeros. Siempre voy a hablar de ellos. Muchas gracias”, concluyó el ex goleador chileno.

Revisa el momento (desde el minuto 1:52:33)

