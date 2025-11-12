Elecciones en Chile: estos son los requisitos para votar en el extranjero según el Servel

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile y, una vez más, son miles de compatriotas quienes podrán ejercer su derecho a voto en el extranjero.

Es por eso que resulta fundamental tener claridad sobre las condiciones, requisitos e indicaciones dispuestas por el Servicio Electoral (Servel) para poder sufragar sin problemas desde donde sea que estén.

De acuerdo al Servel, pueden votar aquellos ciudadanos chilenos mayores de 18 años que cuenten con su domicilio electoral registrado en el extranjero.

Es fundamental que el trámite de cambio de domicilio fuera realizado antes del pasado 28 de junio de 2025, ya que el proceso para actualizar esta información se encuentra cerrado hasta el próximo año.​

Asimismo, se debe estar inscrito en el padrón electoral del exterior, lo que se puede verificar ingresando el RUN en el sitio consulta.servel.cl.​

Un punto a destacar es que, a diferencia de lo que ocurre en Chile (territorio nacional), el voto para los chilenos con domicilio en el extranjero es de carácter voluntario.

Documentos para votar

Quienes sufraguen desde el extranjero deben concurrir con su cédula de identidad o pasaporte chileno vigente. También serán aceptados documentos que hayan vencido en los últimos 12 meses, contados desde el 16 de noviembre de 2024.​

Dónde y cómo votar

La votación será presencial en los locales de votación designados por el Servel , usualmente en sedes consulares o ubicaciones habilitadas en las principales ciudades extranjeras con presencia chilena.​

en los , usualmente en sedes consulares o ubicaciones habilitadas en las principales ciudades extranjeras con presencia chilena.​ Las mesas receptoras funcionarán entre las 8:00 y 18:00 horas del horario local respectivo de cada país.​

del horario local respectivo de cada país.​ Se utilizará voto en papel y se deberá marcar la preferencia con lápiz pasta azul, tal como ocurre en Chile. El proceso es personal, igualitario y secreto.​

Dónde consultar tu local y mesa

Desde el 25 de octubre se puede revisar el local y la mesa de votación asignados, ingresando el RUN en consulta.servel.cl o llamando al +56 229153265 desde el extranjero.​