Elecciones en Chile 2025: ¿Qué pasa si mi cédula o pasaporte están vencidos? Esto dice el Servel

Hay que recordar que estos son los únicos dos documentos permitidos para sufragar.

José Campillay

Con las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 programadas para este domingo 16 de noviembre, surgen las dudas de última hora, como si se puede ejercer el derecho a voto con los documentos de identificación vencidos.

Frente a esto, el Servicio Electoral (Servel) ha entregado información clara respecto a la normativa, remarcando que sí es posible votar con cédula de identidad o pasaporte vencido, pero con una condición clave que los electores deben conocer.​

El Servel establece que, tanto el carnet como el pasaporte, pueden estar vencidos hasta por 12 meses antes de la fecha de la elección. Esto significa que para estas votaciones, los documentos pueden haber expirado desde el 16 de noviembre de 2024 en adelante.​

Cualquier documento con fecha de vencimiento anterior al 16 de noviembre de 2024 no será válido para sufragar. Esta norma aplica exclusivamente para el efecto de identificar al elector durante el proceso electoral.​

Por otra parte, es importante señalar que el Servel hace hincapié en que los únicos documentos aceptados para acreditar la identidad del votante son:​

  • Cédula de identidad física (vigente o vencida dentro del plazo permitido).
  • Pasaporte (vigente o vencido dentro del plazo permitido).

No se aceptan para votar:​

  • Licencia de conducir.
  • Comprobante de trámite de renovación de cédula.
  • Pase escolar.
  • Fotocopias o imágenes digitales de documentos.
  • Ningún otro tipo de certificado alternativo.

¿Y si pierdes el documento?

Si un elector pierde su cédula de identidad días antes de la votación, el Servel indica que podrá usar su pasaporte como alternativa, siempre que cumpla con las mismas condiciones de vigencia.

En caso de no contar con pasaporte y haber perdido la cédula, no podrá sufragar.​

Recuerda que puedes revisar todos los detalles en el sitio web oficial del Servel o a través de su consulta telefónica: 600 6000 166.

