Un tenso episodio protagonizó la candidata al Senado por la región de Valparaíso, María José “Pepa” Hoffmann, durante una actividad de campaña realizada en plena vía pública.

Mientras repartía volantes y bolsas promocionales a automovilistas detenidos en un semáforo, la militante de la UDI fue increpada por un hombre que la acusó de “votar en contra de la clase trabajadora”.

Ampliar

El incidente quedó registrado en un video que rápidamente se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa a Hoffmann caminando por la pista mientras conversa con los conductores, hasta que el ciudadano se aproxima y la enfrenta con duras palabras.

“Ahí está la sinvergüenza que vota todos los proyectos en contra de la clase trabajadora. Ahora anda buscando los votos”, se escucha decir al hombre en tono exaltado.

Pese al ataque verbal, la exdiputada intentó mantener la calma y continuar con su recorrido. En el video, se la escucha responder brevemente al conductor con quien hablaba: “Mira a la izquierda”, y luego advertir al agresor: “Buenos días, te voy a llamar a los carabineros”.

Lejos de detenerse, el hombre continuó increpándola y acusándola de “ladrona” y “corrupta”, lo que generó un momento de alta tensión. El intercambio duró solo unos segundos, pero fue suficiente para generar una ola de comentarios en redes sociales, donde el registro se viralizó en pocas horas.