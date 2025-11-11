;

“Sigue tan guapa”: Fue la protagonista del desnudo más famoso de la TV de los 90’ y desapareció de pantalla: así luce hoy

Su hermano, conocido como Dr. File, es candidato a diputado y compartió una foto familiar que generó un sinfín de reacciones

El nombre de Ángela Contreras está íntimamente ligado a la época dorada de las telenovelas, en la década de los 90′ y comienzos de los 2000. Tuvo roles muy relevantes en Rojo y miel, La Fiera y Amores de mercado, pero en Sucupira, de 1996, dejó una escena inolvidable.

Contreras se bañaba en el mar, sin la parte de arriba del traje de baño, cuando aparece Álvaro Rudolphy en la orilla. La toma causó revuelo en el Chile de ese entonces.

Entre 2002 y 2007, la actriz participó en sus últimas teleseries, en lo que sería el fin de su carrera en las pantallas. En 2007 tuvo su última aparición en estas producciones en Amor por accidente de TVN.

Esta semana, Contreras reapareció junto a su hermano Cristián Contreras, conocido como Dr. File, quien es candidato a diputado. En su cuenta de Instagram, el otrora hombre de televisión compartió la foto con el comentario: “Con mi hermanita, Angela”.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Que mujer más bella 👏👏👏 todavía espero verla en TV", “La mujer más bella de la TV chilena” y “Fui un fan de Angela, inolvidable en las teleseries... Sigue tan guapa”, entre otros.

¿Qué es de la vida de Ángela Contreras?

A sus 54 años, la actriz se ha dedicado a la escultura, utilizando la técnica de cerámica gres. Lleva 20 años casada con Roy Burns: Pedro, su hijo mayor, quien se ha destacado en el Mountainbike, incluso hace algunos años llegó a ser el número 1 del mundo junior.

“Mi hijo menor, Jerónimo, también está participando y ya ha sido campeón interescolar”, comentó Ángela hace algunos años a La Cuarta.

Las imágenes:

El famoso desnudo:

