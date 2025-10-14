Así se ve hoy Claudia Burr, actriz que brilló en teleseries como “Estúpido Cupido” y “Aquelarre”

La conocida intérprete Claudia Burr, recordada por sus papeles en producciones como Estúpido Cupido, Sucupira y Aquelarre, lleva varios años sin aparecer en la pantalla chica, aunque continúa vinculada al mundo del arte a través del teatro.

Su último rol en televisión abierta fue en 2012, cuando participó en la telenovela Maldita, donde interpretó a Mabel Ibáñez Soto. Antes de eso, había actuado en las películas Grado 3 (2009) y Baby Shower (2011).

La actriz, que hoy tiene 57 años, debutó en la teleserie Marrón Glacé (1993) de Canal 13, pero alcanzó gran popularidad en Estúpido Cupido (1995), al encarnar a la recordada Isabel Margarita Dublé.

Tras ello, actuó en Sucupira (1996), Oro Verde (1997) y Iorana (1998). Hasta que, en 1999, dio vida en Aquelarre a Eduarda Patiño, consolidando su trayectoria en Televisión Nacional de Chile.

Tras su participación en Santo ladrón (2000), la intérprete decidió alejarse del país y se radicó en Francia. Durante esa etapa trabajó en documentales y cortometrajes, hasta que regresó a Chile de la mano de las telenovelas Tentación (2024), Gatas y Tuercas (2005), Fortunato (2007), 40 y Tantos (2010) y Maldita (2012).

Entre 2012 y 2016 residió en Lund, al sur de Suecia, junto a su pareja, el fotógrafo Mario Salazar, donde participó en la miniserie Viva Hate de la cadena SVT.

Aunque su presencia televisiva se ha detenido, Claudia Burr mantiene su compromiso con el arte escénico, participando en distintas obras teatrales y proyectos culturales, demostrando que su vínculo con la actuación sigue plenamente vigente.