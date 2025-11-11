En las últimas tres fechas del Campeonato, la Universidad de Chile se juega su último gran desafío: meterse en la Copa Libertadores 2026 de manera directa.

Para ello, debe ser segundo del torneo, puesto que de momento ostenta la Universidad Católica. A falta de nueve puntos por disputar, los azules están a tres unidades de los ‘cruzados’ y, por lo mismo, es que los duelos que vienen son de vital importancia.

Uno de ellos será ante Coquimbo Unido, su último compromiso en condición de local, y cuando todos creían que los de Álvarez serían local en el Estadio Santa Laura, desde la ANFP le dieron una hermosa noticia a los azules.

Esto porque Azul Azul logró quedarse con el Estadio Nacional para dicho compromiso, pese a que en un inicio no podrían usarlo por el cierre de Teletón que está programado para el fin de semana anterior.

Así las cosas, la ANFP programó el duelo entre la Universidad de Chile y Coquimbo Unido para el lunes 1 de diciembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, aquello por la penúltima jornada de la Liga de Primera.