Corte Suprema ordena el regreso a prisión de Mauricio Ortega tras acoger recurso del SernamEG

La Corte Suprema confirmó este martes la decisión de revocar la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, condenado por la agresión a Nabila Rifo en 2016.

La decisión del máximo tribunal anula la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que había autorizado su salida en libertad condicional.

Por lo anterior, Ortega deberá regresar al Centro Penitenciario de Puerto Aysén para continuar cumpliendo su condena de 18 años de cárcel por femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas.

La medida se adoptó luego de que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) presentara un recurso de amparo, argumentando que la víctima no fue debidamente notificada sobre la decisión de otorgarle la libertad.

“Nuestro objetivo seguirá siendo proteger a la víctima”

Tras conocerse el fallo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, valoró la decisión a través de su cuenta en X (ex Twitter):

“Valoramos que la Corte Suprema ratifique el fallo favorable al recurso de SernamEGChile a propósito de la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega. Nuestro objetivo seguirá siendo proteger a la víctima y velar por sus derechos”.

Recordemos que Ortega fue condenado a 18 años de cárcel por femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas tras la brutal agresión que dejó a Nabila Rifo con graves secuelas.