No cumplió su objetivo: fracasó lanzamiento de un satélite chino

Las autoridades admitieron la falla, aunque hubo otros satélites que sí lo lograron.

Agencia Xinhua

El lanzamiento de un satélite chino mediante un cohete portador comercial CERES-1 fracasó este lunes en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China.

El cohete tenía la misión de transportar el satélite JXGF-04C, junto con otros dos satélites.

Tras el lanzamiento a las 12:02 horas (hora de Beijing), el cohete experimentó una anomalía durante el vuelo, lo que provocó que los satélites no alcanzaran sus órbitas preestablecidas.

¿Qué ocurrió? Las autoridades chinas están analizando e investigando la causa específica de la falla.

Otro lanzamiento que sí tuvo éxito

China lanzó además un nuevo grupo de satélites de órbita terrestre baja desde el sitio de lanzamiento de naves comerciales de Hainan, provincia insular en el sur del país.

El grupo de satélites, el número 13 de este tipo que constituirá una constelación de internet, fue lanzado a las 10:41 (hora de Beijing) a bordo de un cohete portador Gran Marcha-12. Los satélites entraron con éxito en la órbita preestablecida.

