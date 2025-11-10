Supuesto ladrón muere tras ser sorprendido robando en vivienda de Osorno: dueño de casa fue detenido

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI detuvieron a un hombre adulto, en el marco de una investigación por la muerte de un sujeto de 59 años, hecho ocurrido en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos.

De acuerdo a las indagatorias, el sujeto fallecido habría ingresado a la fuerza a una vivienda tras golpear su puerta.

Tras abalanzarse sobre el dueño de casa, este se habría defendido con un fierro, propinándole golpes en la cabeza y espalda, dando cuenta del hecho a personal de Carabineros.

Se estima preliminarmente que el móvil del hecho podría tener relación con un intento de robo en lugar habitado, tal como lo dijo el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno, subprefecto Javier Yusthy.

“Personal de nuestra brigada concurrió hasta el sector de Rahue, en la comuna de Osorno, por el homicidio de un hombre al interior de un inmueble”, señaló.

“Se logró establecer que el hecho sería producto de un posible robo en lugar habitado, donde el dueño de casa, al percatarse de la presencia de un individuo desconocido al interior de su domicilio, lo atacó con un tubo de fierro que mantenía junto a su cuerpo, propinándole diversos golpes, que finalmente terminaron con la muerte del sujeto que intentó ingresar al inmueble", agregó.

En esa línea, el subprefecto afirmó que “se mantiene una persona detenida, no obstante, se continúan con las diligencias a fin de establecer fehacientemente las circunstancias y dinámica de los hechos".

Cabe destacar que la persona fallecida mantenía antecedentes por lesiones menos graves, robo con intimidación, homicidio y violación.

Mientras que el detenido será puesto a disposición de tribunales durante las próximas horas.