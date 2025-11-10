;

Supuesto ladrón muere tras ser sorprendido robando en vivienda de Osorno: dueño de casa fue detenido

Todo habría ocurrido cuando la víctima del robo se percató de la presencia de este sujeto, de quien se defendió usando un fierro.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Supuesto ladrón muere tras ser sorprendido robando en vivienda de Osorno: dueño de casa fue detenido

Supuesto ladrón muere tras ser sorprendido robando en vivienda de Osorno: dueño de casa fue detenido

01:43

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI detuvieron a un hombre adulto, en el marco de una investigación por la muerte de un sujeto de 59 años, hecho ocurrido en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos.

De acuerdo a las indagatorias, el sujeto fallecido habría ingresado a la fuerza a una vivienda tras golpear su puerta.

Tras abalanzarse sobre el dueño de casa, este se habría defendido con un fierro, propinándole golpes en la cabeza y espalda, dando cuenta del hecho a personal de Carabineros.

Revisa también:

ADN

Se estima preliminarmente que el móvil del hecho podría tener relación con un intento de robo en lugar habitado, tal como lo dijo el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno, subprefecto Javier Yusthy.

“Personal de nuestra brigada concurrió hasta el sector de Rahue, en la comuna de Osorno, por el homicidio de un hombre al interior de un inmueble”, señaló.

“Se logró establecer que el hecho sería producto de un posible robo en lugar habitado, donde el dueño de casa, al percatarse de la presencia de un individuo desconocido al interior de su domicilio, lo atacó con un tubo de fierro que mantenía junto a su cuerpo, propinándole diversos golpes, que finalmente terminaron con la muerte del sujeto que intentó ingresar al inmueble", agregó.

En esa línea, el subprefecto afirmó que “se mantiene una persona detenida, no obstante, se continúan con las diligencias a fin de establecer fehacientemente las circunstancias y dinámica de los hechos".

Cabe destacar que la persona fallecida mantenía antecedentes por lesiones menos graves, robo con intimidación, homicidio y violación.

Mientras que el detenido será puesto a disposición de tribunales durante las próximas horas.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad