El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Conmoción en Valdivia: detienen a hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de tres años

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Valdivia detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor de tres años, hecho ocurrido la tarde de este domingo en la capital de la región de Los Ríos.

Según informó la policía civil, el caso se originó luego de que el padre de la víctima sorprendiera al imputado —un familiar mayor de edad— realizando actos de connotación sexual en contra de la niña. Tras ser descubierto, el sujeto huyó del lugar en dirección desconocida, lo que dio inicio a un operativo policial.

Finalmente, el hombre fue ubicado y detenido durante la madrugada de este lunes, quedando a disposición del Tribunal de Garantía de Valdivia, detallaron desde la PDI.

El Ministerio Público instruyó a la policía civil continuar con las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, mientras la víctima recibe acompañamiento especializado.

El detenido será formalizado por el delito de abuso sexual a menor de 14 años, mientras continúan las diligencias investigativas en el marco del caso que ha causado conmoción en la comunidad valdiviana.