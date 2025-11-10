Ronald Fuentes no fue el único: la dura denuncia de Piero Maza por fuertes insultos de integrante de Ñublense

Este lunes, la ANFP publicó el informe arbitral del duelo entre O’Higgins y Ñublense, correspondiente a la fecha 26 del Campeonato Nacional, donde el juez Piero Maza consignó los graves insultos proferidos por el técnico del cuadro chillanejo, Ronald Fuentes.

En el documento, el réferi nacional detalló que expulsó al DT por “conducta inadecuada dentro del banco. Emplea lenguaje ofensivo y humillante. Luego de una sanción, se refiere al árbitro central a viva voz “No te hiciste el guapo en argentina y te haces el guapo aquí culiao”.

Pero eso no fue todo, ya que Maza también denunció agresiones verbales por parte del preparador de arqueros de Ñublense, Claudio Osses: “Emplea lenguaje insultante contra el árbitro del partido ‘que estás cobrando concha de tu madre, hijo de puta, cagón’”.

“Luego de ser expulsado se acerca al cuarto árbitro para continuar insultando, manifestando ‘y tú, hijo de puta, cagón de mierda, concha de tu madre que te crees’“, agrega el informe arbitral.

Con esta denuncia, tanto Ronald Fuente como Claudio Osses podrían ser citados a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP y enfrentar sanciones por su comportamiento, si así lo decide el ente jurídico del fútbol chileno.