Restablecen el 100% del suministro de agua potable en Ovalle, pero advierten que aún no es apta para consumo humano

Tras las complicaciones sufridas en el suministro de agua potable en la zona, la comuna de Ovalle alcanzó un hito clave en la recuperación de sus servicios básicos.

La empresa sanitaria a cargo confirmó que el total de la red urbana volvió a contar con el suministro en sus hogares.

Sin embargo, las autoridades y los equipos técnicos hicieron un llamado urgente a la precaución de los vecinos, ya que el sistema se encuentra en una fase crítica de transición.

Debido al proceso de llenado y presurización de las tuberías, el agua puede presentar alteraciones físicas en su aspecto habitual, por lo que su uso debe acotarse estrictamente a tareas domésticas no alimentarias.

“En esta etapa de recuperación del sistema, el agua puede presentar algunas trazas de turbiedad, por lo que su uso debe ser solo para baños, aseo y limpieza y no para beber o cocinar”, señalaron.

Actualmente, personal especializado se mantiene desplegado en distintos puntos de la ciudad realizando muestreos constantes sobre la calidad del suministro. “Nuestros equipos continúan monitoreando la calidad del agua y realizaremos los análisis correspondientes para confirmar que cumple con todos los estándares para el consumo humano”, aseguraron desde la entidad.

El llamado final a las familias de Ovalle es a evitar el consumo directo de la red hasta que se emita la resolución sanitaria definitiva que garantice la inocuidad del elemento.