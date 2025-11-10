Una profesora de matemáticas de 34 años, identificada como Jessica Bergmann, fue acusada de tener relaciones sexuales con uno de sus estudiantes menor de edad.

La maestra, que hacía clases en una escuela en Aurora, Illinois, fue detenida luego de que sus vecinos alertarán a la policía de que un joven de 17 años era visto con frecuencia en su casa.

Según los medios locales, el alumno ocasionalmente pasaba la noche al interior de la vivienda. Todo se comenzó a investigar en octubre pasado. En principio, ambos se habrían comunicado por mensajes de texto y llamadas telefónicas.

“Se alega que en algún momento, la relación entre los dos se volvió sexual”, describieron las autoridades. Se le acuso de agresión sexual criminal en posición de autoridad y dos cargos de abuso sexual criminal agravado en posición de autoridad.

“Además, la relación progresó aún más y la víctima iba con frecuencia a la casa de Bergmann, ocasionalmente pasando la noche, donde los dos tenían relaciones sexuales”, añadieron.

El fiscal estatal del condado de DuPage, Robert Berlin, calificó las acciones de la mujer como un “profundo abuso de confianza y autoridad”.

“A los maestros se les confía el bienestar de nuestros estudiantes”, comentó. “Se les da la increíble responsabilidad de guiar y proteger a nuestros estudiantes, no de dañarlos ni explotarlos”, agregó.

Tras la detención, un juez la liberó con la condición de que no tuviera contacto con la víctima ni con ninguna persona menor de 18 años. De ahora en más, tendrá que comparecer ante el tribunal el próximo lunes 1 de diciembre.