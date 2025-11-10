;

Estados Unidos. Profesora de 34 años es acusada de tener sexo con estudiante menor: lo invitó a dormir a su casa varias veces

La situación fue alertada a la policía por los vecinos del sector.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / April Story

Una profesora de matemáticas de 34 años, identificada como Jessica Bergmann, fue acusada de tener relaciones sexuales con uno de sus estudiantes menor de edad.

La maestra, que hacía clases en una escuela en Aurora, Illinois, fue detenida luego de que sus vecinos alertarán a la policía de que un joven de 17 años era visto con frecuencia en su casa.

Según los medios locales, el alumno ocasionalmente pasaba la noche al interior de la vivienda. Todo se comenzó a investigar en octubre pasado. En principio, ambos se habrían comunicado por mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Revisa también:

ADN

“Se alega que en algún momento, la relación entre los dos se volvió sexual”, describieron las autoridades. Se le acuso de agresión sexual criminal en posición de autoridad y dos cargos de abuso sexual criminal agravado en posición de autoridad.

“Además, la relación progresó aún más y la víctima iba con frecuencia a la casa de Bergmann, ocasionalmente pasando la noche, donde los dos tenían relaciones sexuales”, añadieron.

El fiscal estatal del condado de DuPage, Robert Berlin, calificó las acciones de la mujer como un “profundo abuso de confianza y autoridad”.

“A los maestros se les confía el bienestar de nuestros estudiantes”, comentó. “Se les da la increíble responsabilidad de guiar y proteger a nuestros estudiantes, no de dañarlos ni explotarlos”, agregó.

Tras la detención, un juez la liberó con la condición de que no tuviera contacto con la víctima ni con ninguna persona menor de 18 años. De ahora en más, tendrá que comparecer ante el tribunal el próximo lunes 1 de diciembre.

ADN

Contenido patrocinado

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad