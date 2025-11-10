;

PREVIA. Por el milagro de la clasificación: Chile desafía a Canadá por la tercera fecha de la fase grupal del Mundial Sub 17

La Roja de Sebastián Miranda necesita un triunfo ante los norteamericanos para soñar con la siguiente fase del torneo.

Gonzalo Miranda

Chile enfrenta a Canadá por el Mundial Sub 17

Al todo o nada. A eso saldrá este martes la Selección Chilena Sub 17, que deberá buscar ante Canadá su paso a la siguiente fase del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar.

La Roja de Sebastián Miranda viene de debutar con una derrota ante Francia por 2-0 y luego ceder un empate ante Uganda que lo golpeó fuertemente.

Es por ello que el cuadro nacional solo debe ganar para intentar avanzar a la siguiente fase, como segundo del grupo o como uno de los mejores terceros. Cualquier otro resultado lo mandará de regreso al país antes de tiempo.

¿Qué necesita La Roja para clasificar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17?

Con este escenario, si Chile derrota a Canadá tendrá prácticamente abrochado el boleto a la próxima fase. El combinado nacional haría 4 puntos y, si bien quedaría igualado con su rival, el partido entre ambos le daría la ventaja.

Eso sí, una eventual victoria de Uganda sobre Francia dejaría en jaque el segundo lugar del grupo para La Roja. En ese caso, se provocaría un triple empate con 4 unidades y entrarían a jugar los criterios de definición.

De todas formas, un triunfo sobre Canadá le permitiría a Chile clasificar a lo menos como uno de los ocho mejores terceros, pues con 4 puntos tendría grandes chances de avanzar de ronda.

Un empate dejaría prácticamente eliminada a la escuadra de Sebastián Miranda, ya que con dos puntos probablemente sería superada por las selecciones de las otras zonas. Finalmente, una derrota acabaría definitivamente con el sueño de La Roja.

Chile vs. Canadá, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Selección Chilena de Fútbol Sub 17 y su par de Canadá, lo podrás seguir en vivo y directo junto al relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DSports, DGO, Pluto TV, Amazon Prime Video y Chilevisión.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 17 de Qatar lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 11 de noviembre

  • 09:30 hrs | Chile vs. Canadá Aspire Zone, Cancha 7, Rayán

