Ola de calor en Santiago: estos son los “días claves” en que habrá 30 grados en la región Metropolitana

Un nuevo evento de calor extremo se registrará durante esta semana en Santiago, donde las temperaturas alcanzarán hasta los 30 grados.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las máximas irán al alza a contar de este lunes, donde los cielos estarán mayormente despejados.

Mientras que el peak de calor se dejará sentir en la región Metropolitana principalmente los últimos días de la semana.

Ola de calor en Santiago: los “días claves” en que habrá 30 grados

Según la DMC, las temperaturas máximas llegarán a los 29 grados este miércoles 12 de noviembre.

Mientras que para el jueves 13 y viernes 14 de la presente semana, los termómetros marcarán hasta 30 grados en distintos sectores de Santiago.

Posteriormente, se espera que las máximas se mantengan por sobre los 28 grados durante el fin de semana.