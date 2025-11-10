El comediante venezolano Luis Hachem, con más de 223 mil seguidores en Instagram, generó discusión en redes sociales tras publicar un video titulado “Adaptarse a Chile es…”, donde entrega consejos a extranjeros sobre cómo comportarse en el país.

En el registro, Hachem señala y sugiere que: “Usted no va escuchando música a todo volumen, usted lleva sus audífonos” y agrega: “Trata de no hablar en voz alta. Si va con una persona, trate de no tener un escándalo dentro del transporte público”.

También comenta que “hasta las 10 de la noche puede tener música alta dentro de su casa, pero si tiene una fiesta, puede llegar el vecino y pedirle que baje el volumen”.

El video generó cientos de reacciones, con casi 8 mil me gusta y más de 650 comentarios. Una usuaria comentó: “Adaptarse a Chile es aprender a respetar a las demás personas”, mientras otro escribió: “No es adaptarse, es respeto y sentido común”.

Algunos incluso destacaron que “los venezolanos vienen a educarse a Chile”, en apoyo al mensaje del comediante.