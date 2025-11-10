Cómo revisar si fuiste designado vocal de mesa en el Servel paras las Elecciones Presidenciales en Chile

Estamos a solo días de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, agendadas para este domingo 16 de noviembre, en el que millones de chilenos están habilitados para sufragar y, por ende, deben cumplir con su deber cívico. Hay que recordar que es de carácter obligatorio.

De igual manera, los habilitados para el proceso tienen que verificar si fueron designados como vocales de mesa, una función que también es obligatoria y fundamental para el correcto desarrollo del proceso democrático.

El Servicio Electoral (Servel) ya publicó la nómina definitiva que incluye a los vocales reemplazantes, por lo que es crucial comprobar esta información antes del día de los comicios.​

Revisar si fuiste designado vocal de mesa es un proceso simple que se puede realizar desde cualquier dispositivo con internet. Ingresa a consulta.servel.cl e introduce tu RUT sin puntos y con guion.

Marca la casilla “No soy un robot” y obtendrás un reporte completo con tu información electoral: si fuiste designado vocal de mesa, tu local de votación, número de mesa y posición en el padrón electoral.​

También puedes llamar gratuitamente al 600 6000 166 o descargar la nómina definitiva en PDF desde el sitio web del Servel, organizada por región y comuna.​

Implicaciones de ser vocal de mesa

Si fuiste designado, debes cumplir obligatoriamente esta función. El viernes 15 de noviembre a las 15:00 horas deberás presentarte en tu local de votación para una capacitación obligatoria.

Durante la jornada electoral del domingo, tus funciones incluyen instalar la mesa, entregar votos, mantener el orden y participar en el conteo.​

Como compensación, recibirás un bono de aproximadamente $26.415 pesos (dos tercios de UF). El pago se realiza dentro de 30 días mediante cheque o depósito bancario.​

Multas

El plazo para presentar excusas ya finalizó el 29 de octubre. La nómina definitiva publicada el 1 de noviembre incluye a los reemplazantes, sin nuevo período de excusas disponible.

Quienes no cumplan con su rol haber presentado una justificación válida dentro del plazo enfrentan multas entre $138.000 y $554.000 pesos (2 a 8 UTM). El Servel denunciará a los ausentes ante los Juzgados de Policía Local.