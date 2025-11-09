Santiago

La noche del 8 de noviembre de 2025, el Rock & Roll Hall of Fame celebró uno de sus momentos más emotivos con la inducción de Soundgarden, banda fundamental del grunge, que ingresó acompañada por un homenaje a su fallecido vocalista Chris Cornell.

La ceremonia, realizada en el Peacock Theatre de Los Ángeles, combinó humor, nostalgia y profunda emoción, en un encuentro que volvió a reunir a la comunidad musical de Seattle.

El encargado de presentar al grupo fue el actor Jim Carrey, quien recordó con cercanía su vínculo con Cornell. “Insistí en que los invitaran a Saturday Night Live en 1996”, contó entre risas, antes de revelar que el cantante le obsequió una Fender Telecaster aquella noche. Su discurso, cargado de afecto, sirvió como puente entre la historia íntima y el legado artístico de la banda.

El momento más conmovedor llegó cuando las hijas de Chris Cornell, Lily y Toni, subieron al escenario. Lily habló sobre la música como propósito de vida, mientras Toni interpretó una versión acústica de Fell on Black Days junto a Nancy Wilson, de Heart, en una presentación que combinó vulnerabilidad y fuerza.

La velada tuvo un marcado tono “seattle-céntrico”. Mike McCready (Pearl Jam), Jerry Cantrell (Alice in Chains) y Nancy Wilson se unieron para tocar Rusty Cage y Black Hole Sun, mientras Brandi Carlile y Taylor Momsen asumieron los desafíos vocales del repertorio, con interpretaciones personales y respetuosas.

Los miembros de Soundgarden, Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd y el fundador Hiro Yamamoto, agradecieron el reconocimiento con discursos donde mezclaron humor, memoria y gratitud. “Rockeen siempre”, dijo Yamamoto al cierre, mientras Cameron destacó la constante búsqueda artística de Cornell.

El homenaje coincidió con el anuncio del último disco de la banda, que incluirá grabaciones inéditas del cantante. Un proyecto que, según sus integrantes, representa “un regalo para los fans” y que, junto a su ingreso al Rock Hall, consolida el legado eterno de Soundgarden y la voz inconfundible de Chris Cornell.