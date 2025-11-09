;

VIDEO. Presentado por Jim Carrey: Soundgarden ingresa al Salón de la Fama del Rock con emotivo homenaje a Chris Cornell

La ceremonia en Los Ángeles reunió a figuras clave de la escena de Seattle, con interpretaciones de “Black Hole Sun” y “Fell on Black Days”, y un tributo familiar que conmovió al público del Rock Hall 2025.

Verónica Villalobos

Soundgarden

Soundgarden

Santiago

La noche del 8 de noviembre de 2025, el Rock & Roll Hall of Fame celebró uno de sus momentos más emotivos con la inducción de Soundgarden, banda fundamental del grunge, que ingresó acompañada por un homenaje a su fallecido vocalista Chris Cornell.

La ceremonia, realizada en el Peacock Theatre de Los Ángeles, combinó humor, nostalgia y profunda emoción, en un encuentro que volvió a reunir a la comunidad musical de Seattle.

Revisa también

ADN

El encargado de presentar al grupo fue el actor Jim Carrey, quien recordó con cercanía su vínculo con Cornell. “Insistí en que los invitaran a Saturday Night Live en 1996”, contó entre risas, antes de revelar que el cantante le obsequió una Fender Telecaster aquella noche. Su discurso, cargado de afecto, sirvió como puente entre la historia íntima y el legado artístico de la banda.

El momento más conmovedor llegó cuando las hijas de Chris Cornell, Lily y Toni, subieron al escenario. Lily habló sobre la música como propósito de vida, mientras Toni interpretó una versión acústica de Fell on Black Days junto a Nancy Wilson, de Heart, en una presentación que combinó vulnerabilidad y fuerza.

La velada tuvo un marcado tono “seattle-céntrico”. Mike McCready (Pearl Jam), Jerry Cantrell (Alice in Chains) y Nancy Wilson se unieron para tocar Rusty Cage y Black Hole Sun, mientras Brandi Carlile y Taylor Momsen asumieron los desafíos vocales del repertorio, con interpretaciones personales y respetuosas.

Los miembros de Soundgarden, Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd y el fundador Hiro Yamamoto, agradecieron el reconocimiento con discursos donde mezclaron humor, memoria y gratitud. “Rockeen siempre”, dijo Yamamoto al cierre, mientras Cameron destacó la constante búsqueda artística de Cornell.

El homenaje coincidió con el anuncio del último disco de la banda, que incluirá grabaciones inéditas del cantante. Un proyecto que, según sus integrantes, representa “un regalo para los fans” y que, junto a su ingreso al Rock Hall, consolida el legado eterno de Soundgarden y la voz inconfundible de Chris Cornell.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad