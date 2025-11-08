El niño tenía 7 años: condenan a 10 años de cárcel a mujer que atropelló y mató a menor en Valdivia

Durante este viernes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia dictó una sentencia de 10 años de presidio efectivo contra una mujer de 45 años, tras ser hallada culpable del homicidio simple de Gabriel Celedón, un niño de 7 años que murió atropellado en junio de 2024 en el sector Isla Teja.

La resolución también incluyó una pena de 540 días de cárcel por las lesiones graves que sufrió la abuela del menor, quien fue alcanzada por el mismo vehículo y logró sobrevivir.

En el juicio se comprobó que la mujer manejaba una camioneta sin licencia, a exceso de velocidad y en sentido contrario por calle Los Boldos, momento en que impactó a la víctima y a su acompañante.

La fiscal del caso, María Consuelo Oliva, valoró el fallo y explicó que la condena se logró gracias a las pericias, documentos y testimonios que permitieron establecer la responsabilidad penal de la conductora.

“Este tipo de delitos —las lesiones y las muertes en accidentes de tránsito— tradicionalmente se han condenado como cuasidelitos, con una pena muchísimo más baja”, señaló la fiscal.

En ese sentido, destacó que el tribunal acogió la tesis de la Fiscalía de Los Ríos al establecer el hecho como un homicidio y no como un cuasidelito.