Miranda! encendió el Claro Arena con un show galáctico y la sorpresiva aparición de Young Cister

Santiago

Miranda! transformó el Claro Arena en una fiesta total la noche del viernes 8 de noviembre, con un espectáculo lleno de luces, pantallas y un concepto visual inspirado en un “hotel extraterrestre”.

Alejandro Sergi y Juliana Gattas, vestidos con trajes futuristas, ofrecieron una puesta en escena vibrante que combinó teatralidad, humor y una conexión inmediata con el público.

El dúo argentino repasó sus mayores éxitos, incluyendo “Siempre que lo beso”, “Casualidad”, “743”, “Lo que siento por ti”, “Perfecta”, “Yo te diré”, “Me gustan tanto”, “Traición”, “Ya lo sabía”, “Mentía”, “Tu misterioso alguien” y el infaltable “Don”, que hizo cantar a todo el recinto.

Young Cister recibió el cariño de la gente

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición de Young Cister, quien se unió a Miranda! para interpretar su colaboración “Una Loca Historia de Amor”. Entre risas y coros, el público coreó frases como “Sácame de esta fiesta contigo, llévame…”, sellando uno de los puntos altos del concierto.

“Muchísimas gracias, Santiago, han sido como siempre muy cariñosos con nosotros”, expresó Sergi antes de despedirse, reafirmando el cariño del dúo por Chile.

Con su mezcla de pop, teatralidad y energía contagiosa, Miranda! volvió a demostrar por qué sigue siendo, después de dos décadas, una banda de otro planeta.