El posible setlist de Dua Lipa en Chile: 22 canciones y una sorpresa local
La artista británica llega a Santiago este 11 y 12 de noviembre con su “Radical Optimism Tour”, un show dividido en cinco actos donde podría incluir una interpretación especial inspirada en la música chilena.
Santiago
Dua Lipa aterriza en Santiago para ofrecer dos conciertos en el marco de su “Radical Optimism Tour”, la gira mundial que comenzó en Argentina y que contempla 81 fechas en total. Tras su presentación en el Estadio Más Monumental de River, la cantante británica, de raíces albanesas y kosovares, se prepara para desplegar un espectáculo de 115 minutos con 22 canciones distribuidas en cinco actos.
El show pondrá el foco en su más reciente disco Radical Optimism, pero también incluirá éxitos de sus anteriores producciones Future Nostalgia (2020) y Dua Lipa (2017).
En cada país, la artista ha incorporado una canción sorpresa ligada a la cultura local: en Buenos Aires interpretó De música ligera de Soda Stereo, lo que ha despertado la expectativa entre los fanáticos chilenos sobre qué tema nacional podría versionar en el escenario.
Este es el posible Setlist de Dua Lipa en Chile:
Training Season
End of an Era
Break My Heart
One Kiss
Whatcha Doing
Levitating
These Walls
Canción sorpresa
MariaPhysical
Electricity
Hallucinate
Illusion
Falling
Forever
Happy for You
Love Again
Anything for Love
Be the One
New Rules
Dance the Night
Don’t Start Now
Houdini
