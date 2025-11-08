;

El posible setlist de Dua Lipa en Chile: 22 canciones y una sorpresa local

La artista británica llega a Santiago este 11 y 12 de noviembre con su “Radical Optimism Tour”, un show dividido en cinco actos donde podría incluir una interpretación especial inspirada en la música chilena.

Verónica Villalobos

Getty Images

Getty Images / Katja Ogrin

Santiago

Dua Lipa aterriza en Santiago para ofrecer dos conciertos en el marco de su “Radical Optimism Tour”, la gira mundial que comenzó en Argentina y que contempla 81 fechas en total. Tras su presentación en el Estadio Más Monumental de River, la cantante británica, de raíces albanesas y kosovares, se prepara para desplegar un espectáculo de 115 minutos con 22 canciones distribuidas en cinco actos.

El show pondrá el foco en su más reciente disco Radical Optimism, pero también incluirá éxitos de sus anteriores producciones Future Nostalgia (2020) y Dua Lipa (2017).

En cada país, la artista ha incorporado una canción sorpresa ligada a la cultura local: en Buenos Aires interpretó De música ligera de Soda Stereo, lo que ha despertado la expectativa entre los fanáticos chilenos sobre qué tema nacional podría versionar en el escenario.

Este es el posible Setlist de Dua Lipa en Chile:

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Canción sorpresa

MariaPhysical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling

Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad