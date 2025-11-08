El posible setlist de Dua Lipa en Chile: 22 canciones y una sorpresa local

Santiago

Dua Lipa aterriza en Santiago para ofrecer dos conciertos en el marco de su “Radical Optimism Tour”, la gira mundial que comenzó en Argentina y que contempla 81 fechas en total. Tras su presentación en el Estadio Más Monumental de River, la cantante británica, de raíces albanesas y kosovares, se prepara para desplegar un espectáculo de 115 minutos con 22 canciones distribuidas en cinco actos.

El show pondrá el foco en su más reciente disco Radical Optimism, pero también incluirá éxitos de sus anteriores producciones Future Nostalgia (2020) y Dua Lipa (2017).

En cada país, la artista ha incorporado una canción sorpresa ligada a la cultura local: en Buenos Aires interpretó De música ligera de Soda Stereo, lo que ha despertado la expectativa entre los fanáticos chilenos sobre qué tema nacional podría versionar en el escenario.

Este es el posible Setlist de Dua Lipa en Chile:

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Canción sorpresa

MariaPhysical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling

Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini