“Los niños tuvieron que dormir en el piso”: alcalde de Cerro Navia denuncia el miedo que viven los vecinos por balaceras

Mauro Tamayo presentó una querella y un recurso de protección contra el Ministerio de Seguridad Pública, denunciando abandono de deberes y falta de respuesta ante la violencia que afecta a su comuna.

Verónica Villalobos

“Los niños tuvieron que dormir en el piso”: alcalde de Cerro Navia denuncia el miedo que viven los vecinos por balaceras

Santiago

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, denunció la grave situación de inseguridad que vive su comuna tras varios días de enfrentamientos entre bandas criminales.

En conversación con Las Últimas Noticias, el edil relató que los vecinos han debido vivir bajo fuego cruzado y que incluso “los niños tuvieron que dormir en el piso por las balas locas”.

El conflicto se agudizó luego del asesinato de un líder narco de 35 años en la población Sara Gajardo, hecho que desató una serie de tiroteos entre grupos rivales. “Fue una guerra”, describió Tamayo, quien añadió que tuvieron que suspender clases en un colegio por el riesgo que implicaban los disparos.

Ante lo que calificó como una respuesta insuficiente del Ministerio de Seguridad Pública, el alcalde presentó una querella ante Contraloría por notable abandono de deberes y un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones por “omisión ilegal y arbitraria”.

“Tengo bandas con ametralladoras disparando y cuando pido refuerzos, me dicen que es difícil determinar cuántos efectivos habrá disponibles. Con ese tipo de respuestas cuesta creer que haya una acción decidida para proteger a los vecinos”, señaló.

Tamayo también planteó la necesidad de una intervención integral: “No solo necesitamos copamiento policial e inteligencia, sino también mejores colegios, áreas verdes y oportunidades. Cuando el Estado no se hace presente, lo hacen las bandas criminales”.

El alcalde finalizó denunciando la falta de dotación policial en la comuna: “Cuando llegan carabineros, los trasladan a operativos en Meiggs o al Estadio Nacional. Seguimos con la desigual distribución de carabineros en las comunas, tal como en los gobiernos anteriores”.

