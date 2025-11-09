Santiago

A pocos días de su regreso a Chile, Dua Lipa sorprendió a sus fanáticas con un saludo grabado en español, donde expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público chileno. La artista se presentará este lunes 11 y martes 12 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour.

“Hola Chile, soy Dua Lipa. Estoy muy feliz de volver a Santiago al Estadio Nacional”, dijo la cantante en el video compartido por la productora DG Medios. “El show del 11 de noviembre está agotado y quedan los últimos tickets para el 12 de noviembre en Ticketmaster.cl. Quiero ver a todas mis loquitas sueltas en los shows”, agregó con una sonrisa.

La gira latinoamericana de Dua Lipa comenzó en Buenos Aires y contempla ocho presentaciones en la región. En Chile, se espera que interprete canciones de su más reciente álbum Radical Optimism, además de éxitos como New Rules, Levitating y Don’t Start Now.

La artista británica ya había visitado el país en 2022, cuando se presentó en el Estadio Bicentenario La Florida con su tour Future Nostalgia, dejando a sus seguidores con la promesa de un pronto regreso que ahora se hace realidad.