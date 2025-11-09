VIDEO. En un perfecto español: Dua Lipa envía saludo a sus fans chilenos antes de sus dos conciertos en el Estadio Nacional
La cantante británica regresará a Chile el 11 y 12 de noviembre con su gira “Radical Optimism Tour”, donde promete dos noches de pop, baile y energía total.
Santiago
A pocos días de su regreso a Chile, Dua Lipa sorprendió a sus fanáticas con un saludo grabado en español, donde expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público chileno. La artista se presentará este lunes 11 y martes 12 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour.
“Hola Chile, soy Dua Lipa. Estoy muy feliz de volver a Santiago al Estadio Nacional”, dijo la cantante en el video compartido por la productora DG Medios. “El show del 11 de noviembre está agotado y quedan los últimos tickets para el 12 de noviembre en Ticketmaster.cl. Quiero ver a todas mis loquitas sueltas en los shows”, agregó con una sonrisa.
La gira latinoamericana de Dua Lipa comenzó en Buenos Aires y contempla ocho presentaciones en la región. En Chile, se espera que interprete canciones de su más reciente álbum Radical Optimism, además de éxitos como New Rules, Levitating y Don’t Start Now.
La artista británica ya había visitado el país en 2022, cuando se presentó en el Estadio Bicentenario La Florida con su tour Future Nostalgia, dejando a sus seguidores con la promesa de un pronto regreso que ahora se hace realidad.
