Presidente Boric tras participar en el cambio de mando en Bolivia: “Espero que las relaciones entre nuestros países se sigan fortaleciendo”

El Presidente Gabriel Boric asistió este sábado al cambio de mando presidencial en Bolivia, donde Rodrigo Paz asumió como nuevo Mandatario. La visita marca un hito en las relaciones bilaterales, ya que hace 19 años que un Jefe de Estado chileno no participaba en una investidura en el país vecino; la última vez fue con el presidente Ricardo Lagos en 2006, para la primera asunción de Evo Morales.

Tras la ceremonia, el Mandatario chileno utilizó su cuenta oficial de la red social X para expresar sus expectativas: “espero que las relaciones entre nuestros países se sigan fortaleciendo y avancemos en materias tan importantes como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia”.

Junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores @GdelaFue, participamos hoy de la ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia, donde asumió como nuevo Presidente @Rodrigo_PazP. Espero que las relaciones entre nuestros países se sigan… pic.twitter.com/znduQWxmlr — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 8, 2025

Según un comunicado de Presidencia, el Jefe de Estado sostuvo un saludo protocolar con Rodrigo Paz para “felicitarlo y desearle éxito en su mandato”. El encuentro sirvió para destacar la importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto en áreas clave para ambos países.

La misiva de Presidencia subraya que la cooperación entre Chile y Bolivia se ha fortalecido significativamente en los últimos años. Se mencionan avances concretos como la Hoja de Ruta Consular de 2022 y la firma de una serie de acuerdos en materia de seguridad suscritos entre 2023 y 2024.

Dichos acuerdos tienen como principal objetivo fortalecer las acciones contra el crimen transnacional organizado, además de abordar otras materias relevantes para la seguridad de ambas naciones.

El Presidente Boric no asistió solo a la transmisión de mando: estuvo acompañado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el cónsul general de Chile en Bolivia, embajador Fernando Velasco.