La macabra sospecha que maneja fiscalía tras el hallazgo de cuerpos calcinados en San Vicente de Tagua Tagua

Testimonios reservados y el análisis de celulares sugieren la existencia de más víctimas en Pueblo de Indios, donde ya se hallaron dos cuerpos en una fosa séptica.

Mario Vergara

13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGOLa brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO La brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

La Fiscalía Regional de O’Higgins ha intensificado la investigación en el sector de Pueblo de Indios, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, donde se hallaron dos cuerpos en una fosa séptica tras diligencias vinculadas a una investigación paralela por tráfico de drogas. El fiscal regional Aquiles Cubillos informó este sábado que la aparición de nueva información, obtenida a través de “personas que están colaborando con la investigación en calidad de testigos reservados”, sugiere la existencia de “fosas donde podría haber otros cuerpos”.

El fiscal Cubillos añadió que la sospecha sobre la existencia de más cuerpos proviene también del análisis de “diversos celulares que son de interés en esta investigación”, los cuales han podido ser extraídos. A pesar de esta nueva información, Cubillos fue cauto y señaló que hasta el momento no hay nuevos hallazgos confirmados en los sitios de interés identificados.

En este contexto, distintas divisiones de Carabineros, como Labocar y SIAT, participan activamente en los rastreos y excavaciones en una serie de “puntos de interés” que la Fiscalía busca descartar. La autoridad fue enfática en señalar que desconoce el número exacto de cuerpos que podría haber en el lugar, basándose únicamente en el testimonio de los colaboradores que han señalado la existencia presuntiva de fosas.

Respecto al perfil de las víctimas halladas y de las personas afectadas por esta organización criminal, el fiscal Cubillos reveló que se trata principalmente de “consumidores y vendedores que participaban de esta organización”. El patrón de violencia es grave, ya que la organización estaría involucrada en hechos de “lesionados y torturados”, además de los asesinatos.

En relación con el estado de la investigación, el fiscal Cubillos anticipó que los detenidos no han colaborado con la policía. No obstante, señaló que prontamente podrían ser formalizados por el delito de “secuestro con homicidio”, aunque aclaró que la imputación no aplicaría a la totalidad de los detenidos en el megaoperativo.

Finalmente, el seremi de Seguridad de O’Higgins, Rodolfo Núñez, se refirió al apoyo tecnológico en la búsqueda. Destacó que, por instrucción del Presidente y el ministro, se han puesto a disposición “todas las herramientas técnicas”, incluyendo drones que han sido clave. Los operadores de la sala de monitoreo pudieron detectar elementos que orientaron a Carabineros en terreno para proceder a la detención y la investigación.

