Justicia boliviana anula condena de Jeanine Áñez y ordena su liberación inmediata

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia dejó sin efecto la condena de 10 años de prisión impuesta a la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de haber asumido ilegalmente el poder tras la salida de Evo Morales en 2019.

La decisión, anunciada este miércoles por el presidente del ente judicial, Romer Saucedo, también ordena su liberación inmediata, argumentando que durante el proceso se vulneraron garantías legales y derechos fundamentales de la exmandataria, quien permanecía recluida en el penal de Miraflores, en La Paz, desde 2021.

La entonces mandataria interina boliviana, Jeanine Añez, habla durante la promulgación de una ley en la ciudad de La Paz. / Gaston Brito Ampliar

Saucedo explicó que Áñez deberá enfrentar un “juicio de responsabilidades”, procedimiento reservado a las más altas autoridades del país, y que solo puede ser autorizado por el Congreso, descartando así la vía penal común por la que fue condenada en 2022.

“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia y su libertad en el día”, señaló el magistrado, quien subrayó que el fallo se emitió en cumplimiento del orden jurídico vigente.

Por su parte, Áñez reaccionó a la resolución a través de la redes sociales, donde expresó que “nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó”, asegurando que actuó con “conciencia y corazón firme” durante la crisis política que siguió a las elecciones de 2019.

La exgobernante había asumido el poder en medio de protestas por presunto fraude electoral, situación que derivó en la renuncia de Evo Morales y en enfrentamientos que dejaron decenas de muertos, según la Defensoría del Pueblo.

Mientras tanto, organizaciones de víctimas de la represión de esos días anunciaron que solicitarán un nuevo juicio político ante el Congreso. En tanto, figuras de la oposición celebraron el fallo, considerándolo “un paso hacia la justicia y el fin de una etapa de persecución política”.