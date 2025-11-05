;

Justicia boliviana anula condena de Jeanine Áñez y ordena su liberación inmediata

La exmandataria estaba privada de libertad tras ser acusada de haber asumido ilegalmente el poder tras la salida de Evo Morales en 2019.

Nelson Quiroz

Jeanine Áñez

Jeanine Áñez

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia dejó sin efecto la condena de 10 años de prisión impuesta a la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de haber asumido ilegalmente el poder tras la salida de Evo Morales en 2019.

La decisión, anunciada este miércoles por el presidente del ente judicial, Romer Saucedo, también ordena su liberación inmediata, argumentando que durante el proceso se vulneraron garantías legales y derechos fundamentales de la exmandataria, quien permanecía recluida en el penal de Miraflores, en La Paz, desde 2021.

La entonces mandataria interina boliviana, Jeanine Añez, habla durante la promulgación de una ley en la ciudad de La Paz.

La entonces mandataria interina boliviana, Jeanine Añez, habla durante la promulgación de una ley en la ciudad de La Paz. / Gaston Brito

Saucedo explicó que Áñez deberá enfrentar un “juicio de responsabilidades”, procedimiento reservado a las más altas autoridades del país, y que solo puede ser autorizado por el Congreso, descartando así la vía penal común por la que fue condenada en 2022.

“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia y su libertad en el día”, señaló el magistrado, quien subrayó que el fallo se emitió en cumplimiento del orden jurídico vigente.

Revisa también

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habla durante un foro que se realizaba en la ciudad de Moscú

Por su parte, Áñez reaccionó a la resolución a través de la redes sociales, donde expresó que “nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó”, asegurando que actuó con “conciencia y corazón firme” durante la crisis política que siguió a las elecciones de 2019.

La exgobernante había asumido el poder en medio de protestas por presunto fraude electoral, situación que derivó en la renuncia de Evo Morales y en enfrentamientos que dejaron decenas de muertos, según la Defensoría del Pueblo.

Mientras tanto, organizaciones de víctimas de la represión de esos días anunciaron que solicitarán un nuevo juicio político ante el Congreso. En tanto, figuras de la oposición celebraron el fallo, considerándolo “un paso hacia la justicia y el fin de una etapa de persecución política”.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad