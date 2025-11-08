;

Choque con atropello en Santiago Centro deja tres personas lesionadas: responsable se intentó dar a la fuga

La persona fue detenida por otros conductores que presenciaron el hecho y que transitaban por la zona.

Mario Vergara

Un grave accidente vehicular se registró en el corazón de Santiago Centro, específicamente en la intersección de las calles Serrano con Alonso de Ovalle. El incidente, que involucró el choque de dos vehículos dejó un saldo de tres lesionados de diversas consideraciones.

Según los antecedentes preliminares, una camioneta que circulaba por Serrano se habría saltado una luz roja, impactando contra un segundo vehículo que se movilizaba por Alonso de Ovalle. Esta colisión provocó que el segundo automóvil se desviara y atropellara a tres personas, terminando por chocar contra un semáforo.

