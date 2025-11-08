Choque con atropello en Santiago Centro deja tres personas lesionadas: responsable se intentó dar a la fuga

Un grave accidente vehicular se registró en el corazón de Santiago Centro, específicamente en la intersección de las calles Serrano con Alonso de Ovalle. El incidente, que involucró el choque de dos vehículos dejó un saldo de tres lesionados de diversas consideraciones.

Según los antecedentes preliminares, una camioneta que circulaba por Serrano se habría saltado una luz roja, impactando contra un segundo vehículo que se movilizaba por Alonso de Ovalle. Esta colisión provocó que el segundo automóvil se desviara y atropellara a tres personas, terminando por chocar contra un semáforo.

Un testigo del accidente relató que el vehículo se pasó el semáforo en rojo, colisionando con el otro automóvil, el cual, a su vez, atropelló a tres mujeres que esperaban en el semáforo para poder cruzar. El testigo detalló que dos de las mujeres resultaron muy afectadas, y una alcanzó a correrse levemente, mientras que las otras dos “volaron prácticamente dos metros” y cayeron sobre el cemento.

La persona responsable del accidente, la conductora de la camioneta, intentó darse a la fuga del lugar. Sin embargo, fue detenida por otros conductores que presenciaron el hecho y que transitaban por la zona, hasta la llegada de los equipos de emergencia.