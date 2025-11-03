Dura competencia para Chile: este país tendrá el tren bala más rápido de Sudamérica y llegará a los 350 km/h

Tras años de postergaciones, el gobierno de Brasil anunció la reanudación del ambicioso proyecto que unirá Río de Janeiro y São Paulo con un tren bala capaz de alcanzar los 350 km/h, convirtiéndose en el más rápido de Sudamérica y el primer de alta velocidad en el país.

La propuesta busca conectar las dos principales ciudades del país en solo 105 minutos de viaje. Serán 417 kilómetros de recorrido, con paradas intermedias en Volta Redonda (RJ) y São José dos Campos (SP).

Según CREA-RJ, la inversión total de proyecto se calcula en $60 millones de reales y el proyecto ya cuenta con autorización federal por 99 años.

Los estudios de factibilidad deberían concluir a fines de 2026. Si todo marcha según el cronograma, las obras comenzarán en 2027 y la puesta en marcha recién en 2032.

Se espera que el TAV (Trem de Alta Velocidade) alivie la congestión de autopistas y aeropuertos, además de reducir las emisiones de carbono. El viaje entre las dos ciudades solo tardaría 1 horas y 45 minutos.

Acorde al medio local Diário do Litotal, “Este nivel de rendimiento colocará a Brasil en la misma categoría que las potencias ferroviarias como Japón, Francia y España”. La idea se discute desde el 2007.

Se estima que el TAV aportará 168 mil millones de reales al PIB brasileño hasta 2055, de paso generando unos 130 mil empleos directos e indirectos. El costo por tramo sería de unos 50 reales, vale decir casi $90 mil chilenos.

Otros números proyectan desarrollo inmobiliario en torno a las futuras estaciones, asunto que podría mover otros $ 27,3 mil millones de reales en centros comerciales, hoteles y oficinas.

Actualmente, el gobierno brasileño mantiene conversaciones con compañías extranjeras especializadas en infraestructura y transporte ferroviario. Entre los posibles socios destacan consorcios de China, España y varias naciones árabes, que han manifestado interés en sumarse a la construcción y futura operación.