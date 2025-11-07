Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque a otra presunta narcolancha en el Caribe, que dejó tres muertos , informó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Según Hegseth, que publicó imágenes del ataque en la red social X, la acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.

“A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos ”, escribió el jefe del Pentágono.

Ataques a presuntas narcolanchas

Desde inicios de septiembre, Washington a llevado a cabo este tipo de operaciones apuntando a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Algunos expertos advierten que equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, incluso si apuntan a traficantes conocidos.

Hasta este miércoles, Estados Unidos había destruido 18 naves (17 lanchas y un semisumergible), causando la muerte de al menos 69 personas.

Revisa aquí el video del ataque a la presunta narcolancha: