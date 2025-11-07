VIDEO. Estados Unidos ataca a otra presunta narcolancha en el Caribe: confirman tres muertos
“Si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos”, advirtió el jefe del Pentágono.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque a otra presunta narcolancha en el Caribe, que dejó tres muertos, informó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
Según Hegseth, que publicó imágenes del ataque en la red social X, la acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.
Revisa también
“A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos”, escribió el jefe del Pentágono.
Ataques a presuntas narcolanchas
Desde inicios de septiembre, Washington a llevado a cabo este tipo de operaciones apuntando a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Algunos expertos advierten que equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, incluso si apuntan a traficantes conocidos.
Hasta este miércoles, Estados Unidos había destruido 18 naves (17 lanchas y un semisumergible), causando la muerte de al menos 69 personas.
Revisa aquí el video del ataque a la presunta narcolancha:
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.