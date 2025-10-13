Chile se luce en la Expo Osaka 2025: dos millones de visitas y premio internacional por “desarrollo temático”

Tras 184 días de exhibición, el Pabellón de Chile en la Exposición Universal de Osaka 2025 culminó con un balance altamente positivo: superó los dos millones de visitantes —cerca de 12 mil por día— y posicionó al país como un actor relevante en innovación, cultura y sostenibilidad dentro de un encuentro que reunió a más de 160 naciones. La participación fue coordinada por Cancillería y ProChile, con una activa articulación público-privada.

El pabellón fue distinguido por la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) con la medalla de bronce en “Desarrollo Temático” para pabellones modulares (tipos B y X), reconocimiento que se suma a los obtenidos por Chile en Shanghái 2010 y Milán 2015. La distinción valoró la coherencia narrativa y la experiencia inmersiva del espacio nacional.

Durante los seis meses se realizaron más de 300 reuniones con el ecosistema japonés, siete seminarios técnicos en Tokio y más de 20 visitas institucionales, mientras más de 130 organismos públicos, privados y de la sociedad civil —y más de 80 empresas— participaron en 20 semanas temáticas sobre sectores estratégicos como energías limpias, hidrógeno verde, minería sustentable, turismo, alimentos, industrias creativas, astronomía e innovación.

En el plano cultural, uno de los hitos fue el “Makün, el Manto de Chile”: un telar de más de 240 m² tejido por 200 mujeres mapuche, que se convirtió en símbolo de identidad, cooperación y diversidad. Tras el cierre, la pieza retornará al país para futuras exhibiciones, como parte del legado tangible de la participación nacional.

La experiencia reforzó, además, la imagen país: el monitoreo de difusión estimó una cobertura equivalente a más de US$1 millón en valor publicitario y un alcance editorial superior a mil millones de lectores en medios globales. “Fue una participación histórica, donde mostramos un Chile moderno, innovador y comprometido con los desafíos globales”, destacó la comisionada general Paulina Nazal.