Chile se luce en la Expo Osaka 2025: dos millones de visitas y premio internacional por “desarrollo temático”

El espacio nacional promedió 12 mil asistentes diarios, activó 300 reuniones con Japón y fue premiado por su con medalla de bronce.

Mario Vergara

Marca Chile

Marca Chile

Tras 184 días de exhibición, el Pabellón de Chile en la Exposición Universal de Osaka 2025 culminó con un balance altamente positivo: superó los dos millones de visitantes —cerca de 12 mil por día— y posicionó al país como un actor relevante en innovación, cultura y sostenibilidad dentro de un encuentro que reunió a más de 160 naciones. La participación fue coordinada por Cancillería y ProChile, con una activa articulación público-privada.

El pabellón fue distinguido por la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) con la medalla de bronce en “Desarrollo Temático” para pabellones modulares (tipos B y X), reconocimiento que se suma a los obtenidos por Chile en Shanghái 2010 y Milán 2015. La distinción valoró la coherencia narrativa y la experiencia inmersiva del espacio nacional.

ADN

Durante los seis meses se realizaron más de 300 reuniones con el ecosistema japonés, siete seminarios técnicos en Tokio y más de 20 visitas institucionales, mientras más de 130 organismos públicos, privados y de la sociedad civil —y más de 80 empresas— participaron en 20 semanas temáticas sobre sectores estratégicos como energías limpias, hidrógeno verde, minería sustentable, turismo, alimentos, industrias creativas, astronomía e innovación.

En el plano cultural, uno de los hitos fue el “Makün, el Manto de Chile”: un telar de más de 240 m² tejido por 200 mujeres mapuche, que se convirtió en símbolo de identidad, cooperación y diversidad. Tras el cierre, la pieza retornará al país para futuras exhibiciones, como parte del legado tangible de la participación nacional.

ADN

La experiencia reforzó, además, la imagen país: el monitoreo de difusión estimó una cobertura equivalente a más de US$1 millón en valor publicitario y un alcance editorial superior a mil millones de lectores en medios globales. “Fue una participación histórica, donde mostramos un Chile moderno, innovador y comprometido con los desafíos globales”, destacó la comisionada general Paulina Nazal.

