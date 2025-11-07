“Los voy a matar”: revelan imágenes del tiroteo donde agredieron al ‘Tío Rene’ y al ‘Dr. Maki Gero’

Durante esta semana se dio a conocer un violento episodio que involucró a los personajes virales ‘Tío Rene’ y ‘Dr. Maki Gero’: una balacera ocurrida en la discoteca clandestina Museum de Concepción.

Con el pasar de los días, surgió un nuevo antecedente clave. Salió a la luz un video revelado de las cámaras de seguridad que muestra desde otro ángulo y con mayor precisión lo sucedido la madrugada del pasado 1 de noviembre.

Hay que recordar que el ataque con armas de fuego dejó a un joven fallecido, por lo que el material audiovisual resulta fundamental para avanzar en el caso legal.

En las imágenes (publicadas por T13) se puede ver cómo René Puente se salvó por muy poco de recibir un impacto de bala e incluso increpa al autor de los disparos, quien procedió a golpearlo con manotazos en el rostro y una patada.

Hay que destacar que el atacante, identificado como Jonathan Borques, de 41 años, ya se encuentra detenido. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la policía y la Fiscalía, el hombre había sido expulsado del local minutos antes del tiroteo tras un altercado con los guardias de seguridad.

Felipe Calabrano, fiscal ECOH Biobío, detalló: “Lo expulsaron de la discoteca, entonces, en ese momento dice: ‘Voy a disparar, los voy a matar. Yo soy el Chimbi’ y luego regresa con el arma para cobrar”.