VIDEO. “Los voy a matar”: revelan imágenes del tiroteo donde agredieron al ‘Tío Rene’ y al ‘Dr. Maki Gero’
El hecho ocurrió en una disco clandestina de Concepción.
Durante esta semana se dio a conocer un violento episodio que involucró a los personajes virales ‘Tío Rene’ y ‘Dr. Maki Gero’: una balacera ocurrida en la discoteca clandestina Museum de Concepción.
Con el pasar de los días, surgió un nuevo antecedente clave. Salió a la luz un video revelado de las cámaras de seguridad que muestra desde otro ángulo y con mayor precisión lo sucedido la madrugada del pasado 1 de noviembre.
Hay que recordar que el ataque con armas de fuego dejó a un joven fallecido, por lo que el material audiovisual resulta fundamental para avanzar en el caso legal.
Revisa también:
En las imágenes (publicadas por T13) se puede ver cómo René Puente se salvó por muy poco de recibir un impacto de bala e incluso increpa al autor de los disparos, quien procedió a golpearlo con manotazos en el rostro y una patada.
Hay que destacar que el atacante, identificado como Jonathan Borques, de 41 años, ya se encuentra detenido. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la policía y la Fiscalía, el hombre había sido expulsado del local minutos antes del tiroteo tras un altercado con los guardias de seguridad.
Felipe Calabrano, fiscal ECOH Biobío, detalló: “Lo expulsaron de la discoteca, entonces, en ese momento dice: ‘Voy a disparar, los voy a matar. Yo soy el Chimbi’ y luego regresa con el arma para cobrar”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.