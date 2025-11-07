;

VIDEO. “Los voy a matar”: revelan imágenes del tiroteo donde agredieron al ‘Tío Rene’ y al ‘Dr. Maki Gero’

El hecho ocurrió en una disco clandestina de Concepción.

José Campillay

“Los voy a matar”: revelan imágenes del tiroteo donde agredieron al ‘Tío Rene’ y al ‘Dr. Maki Gero’

Durante esta semana se dio a conocer un violento episodio que involucró a los personajes virales ‘Tío Rene’ y ‘Dr. Maki Gero’: una balacera ocurrida en la discoteca clandestina Museum de Concepción.

Con el pasar de los días, surgió un nuevo antecedente clave. Salió a la luz un video revelado de las cámaras de seguridad que muestra desde otro ángulo y con mayor precisión lo sucedido la madrugada del pasado 1 de noviembre.

Hay que recordar que el ataque con armas de fuego dejó a un joven fallecido, por lo que el material audiovisual resulta fundamental para avanzar en el caso legal.

Revisa también:

ADN

En las imágenes (publicadas por T13) se puede ver cómo René Puente se salvó por muy poco de recibir un impacto de bala e incluso increpa al autor de los disparos, quien procedió a golpearlo con manotazos en el rostro y una patada.

Hay que destacar que el atacante, identificado como Jonathan Borques, de 41 años, ya se encuentra detenido. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la policía y la Fiscalía, el hombre había sido expulsado del local minutos antes del tiroteo tras un altercado con los guardias de seguridad.

Felipe Calabrano, fiscal ECOH Biobío, detalló: “Lo expulsaron de la discoteca, entonces, en ese momento dice: ‘Voy a disparar, los voy a matar. Yo soy el Chimbi’ y luego regresa con el arma para cobrar”.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad