Los “Dragones Celestes” quieren volar a la salvación: el ‘Lado B´del triunfo de Deportes Iquique ante Unión La Calera

Deportes Iquique viajó hasta la Región de Valparaíso para ganarle a Unión La Calera, ponerle fin a una racha de cuatro partidos sin triunfos y mantener vivo el sueño de la salvación en el Campeonato Nacional.

ADN.CL estuvo presente en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, y acá te contamos lo que no se vio por TV.

El hincha celeste no abandona

Pese a estar viviendo una campaña complicada, siendo últimos en la tabla del Campeonato Nacional, cerca de 100 fanáticos de Deportes Iquique llegaron hasta La Calera para alentar a su equipo. De hecho, la apertura de la cuenta fue festejada junto a la galería visitante.

Deportes Limache, atento

Muy cerca del lugar donde se ubicó ADN Deportes, se dejó ver Víctor Rivero, entrenador de Deportes Limache, quien aprovechó la cercanía con la “ciudad del cemento” para seguir en vivo a los “Dragones Celestes”, su rival directo en la lucha por mantener la categoría.

Los “Dragones Celestes” pegaron y dominaron desde el arranque

Los primeros 30 minutos fueron de dominio total para Iquique, que abrió la cuenta con una contorsión increíble de Álvaro Ramos (9’). Además, controlaban las acciones, pero una desatención defensiva permitió el empate.

Respondió el canterano “cementero”

Cuando la visita se imponía en juego y marcador en el Nicolás Chahuán, apareció el empate en los pies de Joaquín Soto, el encargado de sumar los minutos Sub 21 en La Calera, quien aprovechó un buen centro de “Sacha” Sáez para poner el 1-1.

Iquique no sintió el golpe

Cuando parecía que el empate destapaba nuevamente los fantasmas en el cuadro nortino, un sólido contraataque los devolvió a la ventaja solo tres minutos después de haber concedido la igualdad.

Tomarelli desaprovechó su oportunidad

Fabrizio Tomarelli, defensor de Unión La Calera, que apenas sumaba su tercer partido en la temporada, volvió al rol de suplente para lo que resta del año, luego de dejar a su equipo con 10 jugadores por una fuerte infracción a los 56’.

La ilusión celeste más viva que nunca

Con el triunfo ante Unión La Calera, Deportes Iquique deja atrás una racha de cuatro partidos sin ganar en Primera División, alcanzando los 18 puntos y colocándose a solo cuatro unidades de la salvación, que por ahora marca Deportes Limache. Los festejos y abrazos tras el pitazo final fueron fiel reflejo del peso que se quitaron de encima.