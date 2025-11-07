“Le ha pasado unos palitos de dólares a la Ángela”: Fiscalía revela llamada que vincula a Abogado con pagos a exministra Vivanco

La primera jornada de la audiencia de formalización en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo este viernes, en la investigación por tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos conocida como la “trama bielorrusa”.

Los formalizados son Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. El Ministerio Público solicitó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados.

Revelación de la Fiscalía: “Uno o dos palitos de dólares a la Ángela”

Durante la presentación de sus argumentos, la Fiscalía Regional de Los Lagos expuso una llamada telefónica interceptada entre el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y el notario de San Miguel, Claudio Barrena.

En la conversación, Yáber afirma que el abogado Mario Vargas “le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela” en relación con el consorcio Belaz Movitec.

Fragmento de la llamada:

Yáber: “Este hueón fue, este hueón le ha pasado unos palitos de dólares a la Ángela, por el tema del consorcio Belaz Movitec.”

“Ah, chupaya. Entonces. Hay que mantenerlo lejito.” Yáber: “No, yo prefiero no juntarme, no. Lo quiero harto, pero ya con esta huea, son los siete, hay una lista con siete investigados, los cuatro abogados de esa oficina, Gonzalo (Migueles), la Ángela (Vivanco) y no sé quién más.”

Teoría de la Fiscalía y Vínculos con Cuentas Bancarias

En la misma llamada, ambos hombres discuten sobre la posibilidad de la apertura del secreto bancario de Vivanco y su pareja, Migueles. Yáber comenta la teoría de la Fiscalía: “Igual es la teoría de la Fiscalía es que limpiar el dinero a través de nuestras cuentas. Eso es lo que piensa”. Yáber agrega: “O sea, todos sabemos que los dos hueones eran coimeros”.

Barrena y Yáber también conversan sobre cómo un medio de prensa está siguiendo a Barrena debido a los movimientos vinculados entre sus cuentas y las de los imputados. Yáber menciona que el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, le comentó que los medios estaban todo el día fuera del Conservador “Por los veinticinco palos”.

Mencionado Traslado del Ministro Antonio Ulloa

La conversación entre Yáber y Barrena también incluyó al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, luego de que la Corte Suprema rechazara la remoción del juez.

Yáber: “Oye, cuéntame, ¿qué te comentó ayer cómo viste a Antonio?”

“Oye, cuéntame, ¿qué te comentó ayer cómo viste a Antonio?” Barrena: “Bien, estaba contento, estaba súper bien. [...] Sí, como relajado”

Posteriormente, los hombres comentaron un posible traslado off the record para Ulloa, señalando que sería mandado a Talca. Sobre esto, Barrena señaló que le aconsejaron a Ulloa: “Le dijimos que no sigue haciendo hueás, pues, aunque no haga más favores”, concluyendo que “Le quedó grande la huea”.