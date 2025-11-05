Fiscalía cifra en $57 millones las coimas que habría recibido la exministra Ángela Vivanco en la “trama bielorrusa”

La Fiscalía Regional de Los Lagos reveló nuevos antecedentes del caso conocido como la “trama bielorrusa”, apuntando directamente a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, como presuntos beneficiarios de sobornos por un total de $57 millones.

Según el Ministerio Público, los pagos habrían sido entregados como contraprestación por fallos judiciales que favorecieron al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, en litigios con la estatal Codelco.

De acuerdo con la orden de detención y allanamiento ingresada por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer ante el Séptimo Juzgado de Garantía, los pagos se realizaron a través de intermediarios, entre ellos los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes también fueron detenidos, recogió La Tercera.

Los pagos

En tanto, según el citado medio, el primer desembolso, por US$14.000 (cerca de $12 millones), se efectuó en diciembre de 2023, poco después de que Codelco fuera obligada a pagar más de $4.400 millones al consorcio Belaz Movitec.

Tras recibir esos fondos, la exmagistrada y su pareja habrían realizado viajes a Buenos Aires y Brasil, donde efectuaron millonarias compras con tarjetas de crédito, según el Ministerio Público.

Un segundo pago, de $45 millones, habría sido entregado meses después, utilizando mecanismos para ocultar el origen ilícito del dinero, lo que también motivó la indagatoria por lavado de activos.

En total, la Fiscalía estima que las coimas suman más de $57 millones, mientras avanza la investigación para determinar si existieron otras transferencias o favores asociados. Pese a la gravedad de los antecedentes, Ángela Vivanco negó haber recibido dinero de procedencia ilegal y aseguró mantener una economía separada de la de su pareja.

“No quiero que esto sea más show”: habla Ángela Vivanco tras ampliarse la detención de su esposo en caso Muñeca Bielorrusa https://t.co/uuoDd04Kau — Radio ADN (@adnradiochile) November 5, 2025

La causa continúa bajo reserva mientras el Ministerio Público analiza la trazabilidad de los fondos y las conexiones entre el consorcio Belaz Movitec, los abogados implicados y los movimientos financieros del entorno de Vivanco.