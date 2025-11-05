;

Fiscalía cifra en $57 millones las coimas que habría recibido la exministra Ángela Vivanco en la “trama bielorrusa”

El caso mantiene reserva judicial mientras se rastrean las transferencias y posibles operaciones de lavado de activos.

Nelson Quiroz

Ángela Vivanco

Ángela Vivanco

La Fiscalía Regional de Los Lagos reveló nuevos antecedentes del caso conocido como la “trama bielorrusa”, apuntando directamente a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, como presuntos beneficiarios de sobornos por un total de $57 millones.

Según el Ministerio Público, los pagos habrían sido entregados como contraprestación por fallos judiciales que favorecieron al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, en litigios con la estatal Codelco.

ADN

Cristobal Escobar/AgenciaUno

De acuerdo con la orden de detención y allanamiento ingresada por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer ante el Séptimo Juzgado de Garantía, los pagos se realizaron a través de intermediarios, entre ellos los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes también fueron detenidos, recogió La Tercera.

Revisa también

ADN

Los pagos

En tanto, según el citado medio, el primer desembolso, por US$14.000 (cerca de $12 millones), se efectuó en diciembre de 2023, poco después de que Codelco fuera obligada a pagar más de $4.400 millones al consorcio Belaz Movitec.

Tras recibir esos fondos, la exmagistrada y su pareja habrían realizado viajes a Buenos Aires y Brasil, donde efectuaron millonarias compras con tarjetas de crédito, según el Ministerio Público.

Un segundo pago, de $45 millones, habría sido entregado meses después, utilizando mecanismos para ocultar el origen ilícito del dinero, lo que también motivó la indagatoria por lavado de activos.

En total, la Fiscalía estima que las coimas suman más de $57 millones, mientras avanza la investigación para determinar si existieron otras transferencias o favores asociados. Pese a la gravedad de los antecedentes, Ángela Vivanco negó haber recibido dinero de procedencia ilegal y aseguró mantener una economía separada de la de su pareja.

La causa continúa bajo reserva mientras el Ministerio Público analiza la trazabilidad de los fondos y las conexiones entre el consorcio Belaz Movitec, los abogados implicados y los movimientos financieros del entorno de Vivanco.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad