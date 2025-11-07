;

VIDEO. Grammy 2026 tiene a sus nominados: Kendrick Lamar lidera con nueve postulaciones, seguido de Lady Gaga y Bad Bunny

El evento de la música mundial se lleva a cabo el 1 de febrero en Los Ángeles y será transmitida en vivo por CBS y Paramount+.

Nelson Quiroz

La Academia de la Grabación de Estado Unidos reveló este viernes los nominados a los Premios Grammy 2026, y el gran protagonista es Kendrick Lamar, quien lidera la lista con nueve nominaciones, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del hip-hop contemporáneo.

Entre las categorías donde destaca se encuentran Álbum del Año por GNX y Canción del Año por su éxito junto a SZA, Luther.

La jornada también trajo buenas noticias para Lady Gaga, que consiguió siete nominaciones, su mayor registro desde 2010, gracias a su disco Mayhem y al tema Abracadabra. Junto a ella, los productores Jack Antonoff y Cirkut igualaron el mismo número de menciones.

El fenómeno Bad Bunny sorprendió al obtener seis nominaciones, incluyendo las tres categorías principales —Álbum, Canción y Grabación del Año— con su trabajo Debí Tirar Más Fotos y el sencillo DtMF. Su inclusión reafirma la expansión global de la música latina, que este año logró una fuerte presencia en los apartados generales.

Otra de las revelaciones fue Leon Thomas, quien también consiguió seis nominaciones, al igual que Sabrina Carpenter, confirmando su ascenso como una de las voces más prometedoras del pop actual. Carpenter competirá en las máximas categorías con su álbum Man’s Best Friend y el sencillo Manchild.

A pesar de un año comercialmente discreto para el rap, el género mostró su poder con artistas como Doechii, Clipse y Tyler, The Creator, quienes obtuvieron cinco nominaciones cada uno. En contraste, la música country volvió a quedar rezagada, sin representación en las categorías más destacadas.

La ceremonia de los Grammy 2026 se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles y será transmitida en vivo por CBS y Paramount+, en lo que promete ser una noche marcada por la diversidad sonora y el regreso de algunos de los artistas más influyentes del panorama musical mundial.

