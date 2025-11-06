Profunda emoción vivió Vasco Moulian durante la emisión de Fiebre de Baile, programa de Chilevisión en el que se desempeña como jurado. El actor postergó su evaluación del desempeño de una participante luego de recibir una inesperada y triste noticia relacionada con un ser querido.

Todo comenzó cuando Pastelito conversaba con Juan Pablo Queraltó en el backstage del espacio, donde reveló la muerte de un compañero de oficio. “Se nos fue un joven de circo que estaba en la gira Teletón trabajando. Le decíamos con mucho cariño Kenito Azócar. Tenía 28 años, le dio un infarto”, expresó el artista circense.

Luego, añadió: “Le mando un saludo a su familia, que también es de circo. Un cariño para ellos, arriba el ánimo”.

Minutos más tarde, al momento de evaluar el desempeño de Cata Days, Moulian no pudo evitar referirse al tema. Visiblemente afectado, comentó: “Estoy muy conmovido. Quiero transparentar una situación, yo trabajé con... Pastelito me golpeó, trabajé con Keno Azócar. Durante dos años vivimos juntos. Yo vivía en una casa rodante al lado de él”.

El integrante del jurado continuó sus palabras con una sentida despedida: “Un abrazo gigante a la familia Azócar y al mundo del circo. No tenía idea, me acabo de enterar por Pastelito. Así que, a Yamil, a su familia, un fuerte abrazo, y sé que estás con Dios, que él lo quería”.

La conductora Diana Bolocco acompañó su sentir y expresó en pantalla: “Nuestras condolencias a la familia, por supuesto, y a ti también, Vasco”.