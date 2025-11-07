La escritora argentina Ariana Harwicz compartió en una entrevista detalles sobre el origen de su primera novela, Matate, amor, una obra que, sorprendentemente para ella, terminará siendo adaptada al cine por el director Martin Scorsese y protagonizada por la actriz Jennifer Lawrence, dos veces ganadora del Oscar. Harwicz describe el acto de escribir como una “necesidad” y, en principio, no tenía intención de publicarla, cuenta en entrevista con la BBC.

La novela se adentra en la psicología de una mujer que vive aislada en un entorno rural y se enfrenta a la maternidad por primera vez. La llegada del bebé provoca en ella una espiral de angustia, ira y desesperación. A través de esta trama, la autora aborda temas que suelen ser tabúes en la sociedad, como el sentimiento de rechazo hacia el hijo y las complejidades de la violencia intrafamiliar.

Harwicz explicó que el proceso de escritura de "Matate, amor" coincidió con un periodo de gran turbulencia personal, marcado por los efectos físicos, mentales y emocionales del nacimiento de su bebé y el parto. El contraste entre su vida previa en la ciudad y el aislamiento del campo fue una “bomba atómica” que le generó una intensa angustia, la cual describe como una mezcla de “exaltación y de desconocimiento del mundo”. Debido a que escribía solo en los momentos en que el bebé dormía, la novela adquirió su característica estructura de capítulos breves.

La maternidad que retrata la novela se opone radicalmente a la visión romantizada, a la idea del amor inagotable y al supuesto instinto materno. Sin embargo, Harwicz puntualiza que su interés no es explorar únicamente el “lado oscuro” o “perverso” de la maternidad, sino mostrar que “todo va junto” y es un conjunto dialéctico.

La escritora destacó un aspecto central de su obra: “En la maternidad de muchísimas mujeres, el amor y el rechazo a su bebé van juntos”. Señala que la protagonista de su novela pasa constantemente de la ternura y el cuidado, considerados “sagrados” de la maternidad, a la violencia y el abandono. Aunque su personaje no incurre en actos extremos de violencia, su oscilación entre el amor y el rechazo es una realidad para muchas mujeres que, al ser expuesta, puede parecer una “película de terror” cuando para la autora es simplemente “la vida”.

Harwicz concluyó que su objetivo era crear una “pintura” completa de la maternidad a través de su personaje, y para lograrlo, consideró esencial abarcar el arco completo de la experiencia, incluyendo la violencia y las necesidades psicológicas y sexuales de una mujer que existen por fuera de su rol como madre.