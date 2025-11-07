;

¿Cuál es el significado de “6-7″? La “palabra del año” popular entre los jóvenes, según Dictionary

Se trata de una expresión que se utiliza a diario entre la generación alfa, que se habría originado de una canción.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / skynesher

Esta semana el diccionario en línea Dictionary.com reveló oficialmente su nueva Palabra del Año. En 2025 la frase que llamó la atención en redes sociales fue “6-7”, una jerga de la generación alfa.

De acuerdo al sitio, esta selección anual sirve como una “cápsula del tiempo lingüística, que refleja las tendencias sociales y los acontecimientos mundiales que definieron el año”.

Revisa también

ADN

En la selección de la palabra del año, Dictionary.com analizó grandes cantidades de datos. “Las búsquedas de ‘6-7’ experimentaron un aumento espectacular a partir del verano de 2025”, explicó en un comunicado.

Pero, qué significa “6-7”

Según el diccionario en línea, 6-7 significa “más o menos”, o “quizás esto, quizás aquello”, sobre todo si se acompaña de un movimiento de manos con las palmas hacia arriba, subiendo y bajando alternativamente.

Es “un término viral, ambiguo y en gran parte carente de sentido, que ha serpenteado entre las redes sociales y los pasillos escolares de la Gen Alpha”, detalló Dictionary.com.

ADN

Getty Images / XiXinXing

El origen de la frase sigue siendo incierto. Algunos lo relacionan con la canción “Doot Doot (6 7)” del rapero Skrilla, que incluye un verso donde se repite el número con un ritmo pegajoso.

En esa línea, se dice que “6-7” pertenece a una corriente reciente de memes conocidos como “brainrot”, que consiste en contenidos deliberadamente sin significado, creados para captar nuestra atención.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad