¿Cuál es el significado de “6-7″? La “palabra del año” popular entre los jóvenes, según Dictionary

Esta semana el diccionario en línea Dictionary.com reveló oficialmente su nueva Palabra del Año. En 2025 la frase que llamó la atención en redes sociales fue “6-7” , una jerga de la generación alfa.

De acuerdo al sitio, esta selección anual sirve como una “cápsula del tiempo lingüística, que refleja las tendencias sociales y los acontecimientos mundiales que definieron el año”.

En la selección de la palabra del año, Dictionary.com analizó grandes cantidades de datos . “Las búsquedas de ‘6-7’ experimentaron un aumento espectacular a partir del verano de 2025”, explicó en un comunicado.

Pero, qué significa “6-7”

Según el diccionario en línea, 6-7 significa “más o menos”, o “quizás esto, quizás aquello”, sobre todo si se acompaña de un movimiento de manos con las palmas hacia arriba, subiendo y bajando alternativamente.

Es “un término viral, ambiguo y en gran parte carente de sentido , que ha serpenteado entre las redes sociales y los pasillos escolares de la Gen Alpha”, detalló Dictionary.com.

El origen de la frase sigue siendo incierto. Algunos lo relacionan con la canción “Doot Doot (6 7)” del rapero Skrilla, que incluye un verso donde se repite el número con un ritmo pegajoso.