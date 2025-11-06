La tiktoker chilena elblogdelachiky, radicada en Madrid, compartió a través de TikTok su recorrido por distintos locales españoles para probar los tradicionales completos chilenos.

Su “ruta del completo” comenzó en la capital española, donde visitó el Chascona Bar, en la zona de Anton Martín, cerca de la estación de metro. Sin embargo, se encontró con que el local estaba cerrado, frustrando su primer intento.

Al día siguiente, la creadora de contenido se dirigió a La Chilena, a cinco minutos de otra estación de metro. Allí probó un completo que, según comentó, valía la pena pese a su precio elevado, alrededor de siete mil pesos chilenos.

“Está rico, bueno, pero la palta como que no me convenció”, señaló, otorgándole una calificación de entre cinco y seis puntos según distintos aspectos del sabor y la preparación.

Su ruta continuó en Barcelona, donde visitó El Buit, a unos 16 minutos de la Plaza de Cataluña, recomendado por sus seguidores en TikTok. La influencer destacó el tamaño del pan y la calidad de la mayonesa casera, calificando la experiencia con un 6,8, aunque aclaró que aún necesita conocer más locales chilenos en la ciudad para dar un veredicto definitivo.