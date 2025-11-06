;

VIDEOS. La “Ruta del completo” en España: influencer chilena recorre locales en Europa en busca de los mejores completos

Entre paltas polémicas y mayonesa casera, la tiktoker comparte sus impresiones sobre los sabores nacionales encontrados en Madrid y Barcelona.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

La tiktoker chilena elblogdelachiky, radicada en Madrid, compartió a través de TikTok su recorrido por distintos locales españoles para probar los tradicionales completos chilenos.

Su “ruta del completo” comenzó en la capital española, donde visitó el Chascona Bar, en la zona de Anton Martín, cerca de la estación de metro. Sin embargo, se encontró con que el local estaba cerrado, frustrando su primer intento.

Al día siguiente, la creadora de contenido se dirigió a La Chilena, a cinco minutos de otra estación de metro. Allí probó un completo que, según comentó, valía la pena pese a su precio elevado, alrededor de siete mil pesos chilenos.

Revisa también

ADN

“Está rico, bueno, pero la palta como que no me convenció”, señaló, otorgándole una calificación de entre cinco y seis puntos según distintos aspectos del sabor y la preparación.

Su ruta continuó en Barcelona, donde visitó El Buit, a unos 16 minutos de la Plaza de Cataluña, recomendado por sus seguidores en TikTok. La influencer destacó el tamaño del pan y la calidad de la mayonesa casera, calificando la experiencia con un 6,8, aunque aclaró que aún necesita conocer más locales chilenos en la ciudad para dar un veredicto definitivo.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad