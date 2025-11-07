Confirman Line Up de lujo para “Corazón On Tour”: la primera gira masiva de la radio llega a Machalí

Radio Corazón ha confirmado el line up de artistas que protagonizarán el primer gran evento de su gira debut, denominado “Corazón On Tour”. La cita, histórica para la emisora, se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí, a pocos minutos de Rancagua, en la Región de O’Higgins, prometiendo ser una fiesta inolvidable para los auditores.

Tras el anuncio inicial del evento, la radio ha revelado la lista completa de cantantes y humoristas de “primer nivel” que serán parte de esta primera parada. La selección de artistas asegura la presencia de géneros que invitan al baile y el sabor, característicos de la emisora, junto con el humor.

El cartel de artistas se concentra en lo mejor de la música tropical y bailable del país, con figuras de gran convocatoria. Lideran la propuesta nombres como el ícono de la cumbia Américo, el ritmo inconfundible de Santaferia y el éxito de la banda Zúmbale Primo. A ellos se suma la artista Paula Rivas, completando el segmento de música en vivo que promete hacer vibrar a toda la Sexta Región.

La oferta de entretención se completa con una destacada mezcla de humor y beats. El line up incluye a la dupla humorística Cebolla y Bodoque, encargados de hacer reír al público. Además, el DJ y productor chileno Pablito Pesadilla se presentará para asegurar la cuota de ritmo y fiesta durante la jornada.

El festival está diseñado bajo un concepto de experiencia masiva y familiar. El evento abrirá sus puertas a las 16:00 horas y ofrecerá, además de los espectáculos en vivo, una variada oferta de servicios para los asistentes. Entre las atracciones se encuentran carritos de comida, barras, juegos para niños y la presencia de DJ, todo ambientado al más puro estilo de “La Número Uno de Chile”.

La venta de entradas ya se encuentra disponible a través de Passline, la ticketera oficial del evento. Los precios se han establecido con categorías accesibles para toda la familia, incluyendo una Preventa 1 para los sectores Cancha General ($13.000), Cancha Vip ($22.000) y Sector Palco ($32.000). Con esta confirmación, la cuenta regresiva para la primera parada del “Corazón On Tour” ha comenzado oficialmente.