Megadeth confirma segunda fecha de despedida en Chile tras sold out histórico

El primer show, programado para el 5 de mayo, agotó sus entradas en pocas horas, obligando a la productora a abrir una segunda instancia.

La leyenda del thrash metal Megadeth volverá a sacudir los escenarios chilenos con una segunda fecha en el Movistar Arena, tras el sold out fulminante de su primer concierto.

El primer show, programado para el 5 de mayo, agotó sus entradas en pocas horas, obligando a la productora The Fanlab a abrir una segunda fecha ante la demanda masiva del público.

Getty Images / Per Ole Hagen

La banda anunció que el lunes 4 de mayo de 2026 será la nueva oportunidad para que los fanáticos vivan la despedida en vivo de la icónica agrupación.

“El rugido fue tan ensordecedor que no hubo otra opción”, explicaron desde la productora. Las entradas para el nuevo concierto estarán disponibles desde este jueves 6 de noviembre a las 11:00 a.m. a través de Puntoticket.com.

Estos conciertos forman parte de la gira mundial This Was Our Life, que recorre el mundo como una despedida definitiva de Megadeth. La banda, liderada por Dave Mustaine, contará con Dirk Verbeuren en batería, James LoMenzo en bajo y Teemu Mäntysaari en guitarra, el músico finlandés que reemplazó a Kiko Loureiro.

El 23 de enero, Megadeth lanzará su último disco homónimo, que incluirá un sorpresivo cover de “Ride the Lightning” de Metallica, un gesto que promete emocionar a los seguidores. La carrera de la banda, con más de 50 millones de discos vendidos, doce nominaciones al Grammy® y múltiples discos de platino, los consolida como uno de los Cuatro Grandes del Metal.

El regreso a Chile será la última oportunidad de despedir en vivo a la banda que marcó a generaciones de fanáticos del metal. Los conciertos prometen combinar historia, potencia y emoción en un espectáculo que cerrará una era en la música pesada.

