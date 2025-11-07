AC/DC confirma segundo concierto en Chile: fecha y hora para la venta de entradas

La legendaria banda de rock AC/DC ha confirmado una nueva presentación en Santiago, Chile, programada para el 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional, debido al masivo éxito de ventas de tickets para su primer show. La icónica banda, con millones de discos vendidos, regresa al país con su gira mundial “POWER UP”.

El concierto original está programado para el 11 de marzo en el Parque Estadio Nacional, y se reportó la venta de más de 80 mil tickets para esa primera fecha, lo que llevó al rápido anuncio del segundo show. La nueva presentación del 15 de marzo ha sido anunciada como la última presentación que la banda australiana realizará en Sudamérica en el marco de esta gira.

La gira “POWER UP” toma el nombre del último álbum de estudio de la banda, el cual alcanzó el número 1 en 21 países. El tour llevará a AC/DC a presentarse en países como Brasil y Argentina, además de ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluyendo Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Filadelfia y Nueva Jersey, entre otros.

Los tickets para esta nueva fecha, el 15 de marzo, estarán disponibles a través de Ticketmaster.cl a partir del lunes 10 de noviembre a las 10:00 am. Además, se informó a los fanáticos que quedan “últimos tickets disponibles" para la presentación inicial del 11 de marzo.

AC/DC, considerada una de las bandas de rock más influyentes de la historia, vendió más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. Su álbum Back In Black es catalogado como el “álbum más vendido de la historia por cualquier banda” y el tercero más vendido por cualquier artista, con 50 millones de copias y en aumento. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll® en 2003 y sigue llenando estadios, vendiendo millones de álbumes al año y generando miles de millones de reproducciones.

La formación actual que vuelve a tocar para su “legión de fieles seguidores” incluye a Angus Young en la guitarra solista, el vocalista Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y el bajista Chris Chaney. La banda busca honrar su largo reinado como “la mejor banda de rock and roll del mundo".