Milei habilita compra de fusiles semiautomáticos por civiles: estos son los requisitos para tenerlas

El gobierno de Javier Milei publicó una resolución que reemplaza la prohibición vigente sobre ciertos fusiles semiautomáticos y establece un régimen de autorización especial para su compra y tenencia en manos civiles condicionadas. La medida delega en el Registro Nacional de Armas (RENAR) —dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional— la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429.

Según la normativa oficial, podrán adquirir y poseer estos dispositivos los usuarios legítimos registrados y las entidades de tiro autorizadas. El permiso incluye armas semiautomáticas alimentadas por cargadores extraíbles —como fusiles, carabinas o subametralladoras derivadas de modelos militares— y con calibre superior al .22 LR, siempre que se cumplan los requisitos que exige el RENAR para la autorización especial, señala Infobae.

El nuevo procedimiento administrativo obliga a la presentación de identificaciones precisas del material, declaraciones juradas y documentación probatoria que acredite la justificación deportiva o la trazabilidad del arma. La resolución sustituye y deja sin efecto normas dictadas por el antiguo régimen (entre ellas las disposiciones 81/02, 54/04, 155/04 y 239/09), consolidando la regulación bajo la nueva estructura organizativa del RENAR.

El cambio formaliza pasos que el Ejecutivo ya había iniciado en junio, cuando derogó el decreto de la época de Carlos Menem que regulaba la compra y transferencia de estas armas y, en la práctica, había impuesto una prohibición para civiles salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa. La resolución publicada hoy establece el mecanismo administrativo por el cual se podrá tramitar la autorización.

Requisitos para adquirir y tener fusiles semiautomáticos